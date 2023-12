CoD MW3: Harmloses Gadget macht euch im richtigen Modus übermächtig, weil es euren Gegnern eine wichtige Fähigkeit nimmt

Eine nicht tödliche Abschussserie ist in einem bestimmten Modus von Call of Duty: Modern Warfare 3 ungewöhnlich stark, denn sie nimmt euren Gegnern die Fähigkeit, ihre Freunde zu erkennen.

In Call of Duty gibt es eine Vielzahl verschiedener Gadgets, die ihr eurem Loadout hinzufügen könnt – darunter verschiedene Granaten und Killstreaks. Manche davon haben das Ziel eure Gegner auszuschalten und euch Kills zu bringen, andere sind euren Gegnern gegenüber harmlos und geben euch Informationen kontern Ausrüstung eurer Kontrahenten.

Um welches Gadget geht es? Mit Season 1 von CoD MW3 wurden zwei neue Killstreaks dem Spiel hinzugefügt: der Schwarm und die EMP.

Während der Schwarm eine Vielzahl explosiver Drohnen auf eure Gegner schickt und extrem tödlich ist, fügt die EMP-Abschussserie euren Feinden keinen Schaden zu. Sie deaktiviert und stört elektronische Geräte.

Wie einige Spieler im Subreddit von CoD MW3 jetzt anmerkten, kann das im Harcore-Modus ein Todesurteil für eure Gegner sein, denn sie nimmt ihnen eine der wichtigsten Fähigkeiten.

Pures Chaos durch fehlende Freund-Feind-Erkennung

Welche Fähigkeit nimmt die Killstreak? Die Freund-Fein-Erkennung. Detaillierte Informationen sind häufig ein Schlüssel zum Erfolg. Eine der wichtigsten Infos in CoD ist, bei wem es sich um ein Teammitglied und bei wem um einen Gegner handelt.

Besonders im Hardcore-Modus des Shooters spielt die Freund-Feind-Erkennung eine wichtige Rolle, denn dort gibt es Friendly-Fire. Wer auf seine Kameraden schießt, kann diese eliminieren und dem eigenen Team wichtige Tickets kosten.

Wie der Nutzer „teallen96“ auf Reddit schreibt, deaktiviert die EMP-Killstreak alle Spielernamen und andere Infos in eurem HUD. Euren Gegnern wird also die Fähigkeit genommen, Freunde von Feinden zu unterscheiden.

Spieler schießen aus Verwirrung auf ihre Freunde

Wieso ist das so stark? Wenn Spieler ihre Freunde nicht mehr von Feinden unterscheiden können, endet das schnell in purem Chaos. Wer schon mal Escape from Tarkov gespielt hat, weiß, wie schnell es zu Teambeschuss kommen kann.

Häufig verlassen sich Spieler auf den blauen oder grünen Rand, den Teammitglieder in den verschiedenen Spielen haben. Ist kein blauer Rand zu sehen, wird erst geschossen und danach Fragen gestellt.

Gerade Escape from Tarkov zeigt dabei deutlich, wie wichtig Kommunikation und Ruhe in solchen Situationen sind – dafür fehlt in dem deutlich schnelleren CoD allerdings die Zeit. Besonders im Hardcore-Modus beißt man so schnell ins Gras… Wer will da schon erst mit seinem Team abklären, ob der nächstgelegene Spieler ein Freund ist?

Falls ihr wissen wollt, wie sich Escape from Tarkov in CoD-artigen Arena-Modi spielt, könnt ihr seit Sonntag einen Blick auf die Closed-Beta von Escape from Tarkov: Arena werfen.