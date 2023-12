Escape from Tarkov: Arena gibt Release-Datum bekannt, lässt euch noch dieses Wochenende 5v5-Modi spielen

Escape from Tarkov (EFT) ist ein beliebter Shooter, der für sein knallhartes Gameplay bekannt ist. Bereits an diesem Wochenende soll der neue Arena-Modus starten.

Was ist EFT: Arena? Escape from Tarkov: Arena wird ein eigenständiges Spiel, das ebenso wie das Vorbild – der Extraction-Shooter Escape from Tarkov – auf möglichst realistisches Waffenverhalten und knallhartes Gameplay setzt.

Das Spiel soll neben verschiedenen PvP-Modi auch PvE-Inhalte besitzen.

Die verschiedenen Maps, die EFT: Arena zu bieten hat, sind in der fiktiven russischen Stadt Tarkov angesiedelt.

Auf verschiedenen Gaming-Events konnten ausgewählte Streamer sowie Gäste des Events das Spiel bereits testen. Dabei liegt vor allem ein Modus im Fokus, in dem zwei 5er-Teams gegeneinander antreten.

Auch bei der aktuell laufenden DreamHack Hannover 2023 ist EFT: Arena erneut spielbar. Dort zeigte das Entwicklerstudio Battlestate Games auch einen Trailer, mit dem sie den Start von Beta-Tests verkündeten.

Den Beta-Launch-Trailer zu EFT: Arena seht ihr hier:

Escape from Tarkov: Arena gibt Launch der Closed-Beta bekannt Weitere Videos Mehr Videos für dich Hardcore-Shooter Escape from Tarkov zeigt blutige Gefechte im Teaser – Stellt neues Spiel als eigenständiges Projekt vor Autoplay

EFT: Arena: Release der Closed-Beta bekannt

Wann ist der Release von EFT: Arena? Die Closed-Beta von Escape from Tarkov: Arena starten am 17. Dezember 2023. Das gab Battlestate Games auf der DreamHack Hannover 2023 bekannt (via Twitch).

Bei Escape from Tarkov: Arena ist der Start der Closed-Beta allerdings mit einem richtigen Release zu vergleichen. So ist bis zum heutigen Tag auch der Extraction-Shooter Escape from Tarkov nur in einer Closed-Beta spielbar, für die ihr euch für mindestens einen 52 € Zugang kaufen müsst.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Der Zugang zur Beta von Escape from Tarkov: Arena wird in Wellen ausgegeben. Um für die Beta eingeladen zu werden, müsst ihr auf der offiziellen Website Tarkov.Arena.com) eingeloggt sein.

Die erste Welle wird aus Spielern bestehen, die die teuerste Version von Escape from Tarkov, die „Edge of Darkness Limited Edition“ als erstes gekauft haben. Außerdem werden diejenigen bevorzugt Zugang erhalten, die als erstes EFT: Arena vorbestellt haben (via Twitch).

Was kostet EFT: Arena? Ihr könnt EFT: Arena als eigenständiges Spiel vorbestellen oder den Zugang über die „Edge of Darkness Limited Edition“ von Escape from Tarkov erhalten. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, schwankt der Preis deutlich.

37,00 Euro – EFT-Arena als eigenständiges Spiel vorbestellen

155 Euro – EFT-Arena als Käufer der „Edge of Darkness Limited Edition“ von Escape from Tarkov erhalten

Wenn ihr euch EFT: Arena kaufen wollt, geht das allerdings nur über die Website des Spiels. Auf Steam oder in anderen bekannten Launchern wie dem Epic Games Store ist der Shooter nicht verfügbar. Das gilt auch für das „normale“ Escape from Tarkov:

Wie kann ich Escape from Tarkov spielen und wo kann ich es kaufen?