CoD MW3: So schaltet ihr die BP50 frei

Mit Season 2 kamen neue Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone hinzu. Wie ihr das Sturmgewehr BP50 freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 7. Februar startete Season 2 in CoD: MW3 und Warzone und hat zwei neue Waffen in den Shooter gebracht. Zwei weitere werden im Verlauf der Season folgen, darunter eine Nahkampfwaffe. Neben der RAM-9 (Maschinenpistole) ist die BP50 (Sturmgewehr) eine von zwei Waffen, die ihr schon jetzt freischalten könnt.

Die BP50 erinnert an die F2000 aus Call of Duty: Modern Warfare 2 aus 2009 und soll laut Dexerto eine Nachbildung von ihr sein. In unserem Beitrag erfahrt ihr, wie ihr das BP50-Sturmgewehr freischaltet, um es sowohl im Multiplayer als auch in Warzone verwenden zu können.

Falls ihr den Trailer für Warzone in Season 2 verpasst habt, könnt ihr ihn hier anschauen:

Call of Duty: Warzone Season 2 Launch Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

So schaltet ihr die BP50 frei

Mit der BP50 reiht sich eine neue Waffe in die Sturmgewehr-Sammlung ein. Ihr könnt es in Sektor B7 des Battle Passes freischalten. Dafür müsst ihr folgende Schritte ausführen:

Kauf des Battle Passes (ab 1.100 COD Points in der Standard-Variante, entspricht in etwa 10 Euro)

Angrenzende Sektoren abschließen

Sektor B7 auswählen

Alle Sektor-Belohnungen mit Token verdienen

Sobald ihr Sektor B7 auswählen könnt, benötigt ihr somit 5 Token, um die BP50 freischalten zu können. Bevor ihr die Waffe anklicken könnt, müsst ihr erst die vorigen vier Items freischalten: Einen Waffensticker, einen XP-Token, einen Waffentalisman und ein großes Dekor.

Ihr schaltet die BP50 in Sektor B7 im Battle Pass frei. Ihr schaltet die BP50 in Sektor B7 im Battle Pass frei. Ihr schaltet die BP50 in Sektor B7 im Battle Pass frei.

Was ist das für eine Waffe? Im CoD-Blog wird die BP50 wird von den Entwicklern als ein Sturmgewehr mit optimaler Mobilität beschrieben. Die Waffe bietet zudem eine außergewöhnliche Präzision auf mittlere bis große Distanz sowie eine hohe Feuerrate.

Eine weitere Waffe, die mit Season 2 in CoD: MW3 eingezogen ist, ist die RAM-9. Dabei handelt es sich um eine Maschinenpistole mit hoher Rückstoßkontrolle und Mobilität. Wie ihr die RAM-9 freischaltet, erfahrt ihr hier: CoD MW3: So schaltet ihr die RAM-9 frei