CoD MW3: So schaltet ihr die RAM-9 frei

Mit Season 2 kamen neue Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone hinzu. Wie ihr die RAM-9 freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Am 7. Februar startete Season 2 in CoD: MW3 und Warzone und hat zwei neue Waffen in den Shooter gebracht. Zwei weitere werden im Verlauf der Season folgen, darunter eine Nahkampfwaffe. Neben der BP50 (Sturmgewehr) ist die RAM-9 (Maschinenpistole) eine von zwei Waffen, die ihr schon jetzt freischalten könnt.

In unserem Beitrag erfahrt ihr, wie ihr die RAM-9 freischaltet, um sie sowohl im Multiplayer als auch in Warzone verwenden zu können.

Falls ihr den Trailer für Warzone in Season 2 verpasst habt, könnt ihr ihn hier anschauen:

So schaltet ihr die RAM-9 frei

Mit der RAM-9 reiht sich eine neue Waffe in die MP-Sammlung ein. Ihr könnt die Maschinenpistole in Sektor B6 des Battle Passes freischalten. Dafür müsst ihr folgende Schritte ausführen:

Kauf des Battle Passes (ab 1.100 COD Points in der Standard-Variante, entspricht in etwa 10 €)

Angrenzende Sektoren abschließen

Sektor B6 auswählen

alle Sektor-Belohnungen mit Token verdienen

Sobald ihr Sektor B6 auswählen könnt, benötigt ihr somit 5 Token, um die RAM-9 freischalten zu können. Bevor ihr die Waffe anklicken könnt, müsst ihr erst die vorigen vier Items freischalten: Einen Waffensticker, einen XP-Token, einen Waffentalisman und ein großes Dekor.

Was ist das für eine Waffe? Die RAM-9 wird von den Entwicklern im CoD-Blog als eine Maschinenpistole mit hoher Rückstoßkontrolle und Mobilität beschrieben, die außerdem die meisten Geschosse und die größte Reservemenge bietet. Auf lange Distanzen ist sie aufgrund ihrer niedrigen Präzision nicht wirklich brauchbar. Auf kurze Entfernung verursacht sie hingegen großen Schaden.

Ob sich die RAM-9 in die Meta-Waffen für den Multiplayer oder Warzone einreihen wird, bleibt abzuwarten.