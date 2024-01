CoD Warzone will Spieler künftig mitten im Match abhauen lassen – „Verfehlt komplett den Zweck eines Battle Royale“

Call of Duty Warzone nimmt mit Season 1 Reloaded eine drastische Änderung am Spielprinz des Battle Royale’s vor und lässt euch jetzt ein Match beenden, wenn noch zahlreiche Teams am Leben sind.

Was ist das für eine Änderung? Mit Season 1 Reloaded führt Call of Duty: Warzone den sogenannten „Covert Exfil“ ein. Das ist ein neues Feature, mit dem ihr ein laufendes Warzone-Match beenden könnt, bevor alle anderen Teams tot sind.

Einen Covert Exfil könnt ihr während der Runde bei einer Buy Station kaufen, wenn ihr beispielsweise durch Aufträge genug Geld gesammelt habt. Doch der Covert Exfil steht insgesamt nur 5 Teams in einem Match zur Verfügung.

Covert Exfil bringt keinen Sieg, aber eventuell den Waffenkoffer

Was bringt der Covert Exfil? Neben dem Covert Exfil wurde mit Season 1 Reloaded auch der Waffenkoffer im Battle Royale eingeführt, den ihr gegebenenfalls schon aus dem DMZ-Modus kennt. Es gibt während eines laufenden Matches immer nur einen Waffenkoffer auf der gesamten Karte. Das Team, das mit dem Waffenkoffer eine Runde beendet, darf sich über verschiedene Belohnungen freuen. Darunter ein kostenloser Operator-Skin und eine Waffen-Blaupause.

Der Covert Exfil ermöglicht euch, diesen Waffenkoffer deutlich einfacher zu extrahieren. Statt mit allen anderen Spielern um den Sieg im Battle Royale zu kämpfen, könnt ihr dadurch schon vorher von der Map abhauen und den Waffenkoffer mitnehmen.

Wenn ihr den Waffenkoffer allerdings nicht in eurem Besitz habt, bringt der Covert Exfil nicht viel – außer ihr wollt aus irgendeinem Grund das Match vorzeitig beenden ohne zu quitten oder zu sterben. Ein Covert Exfil zählt nämlich nicht als ein normaler Sieg, bringt keinen Fortschritt für die Champion’s-Quest und wird in einer separaten Statistik festgehalten (Raven Software via X.com).

Spieler hoffen, der Covert Exfil ist nicht im normalen Battle Royal

Was sagt die Community zum Covert Exfil? Viele Spieler blicken eher skeptisch auf das neue Feature. Einige meinen sogar, das gehe an der eigentlichen Idee eines Battle Royale vorbei.

LoochyTV via X.com: „Das verfehlt den gesamten Zweck eines Battle Royale.“

MuTex via X.com: „Es ist toll, dass ihr mit neuen Ideen kommt, aber ich persönlich denke, dass all diese neuen Ideen nur auf einer separaten LTM-Spielliste getestet werden sollten. Zwingt die Spieler, die das Spiel derzeit so lieben, wie es ist, nicht dazu, damit zu spielen.“

Rad_702 via X.com: „Das ist es definitiv nicht! Es sei denn, es ist ein separater Modus, aber selbst dann verfehlt es den Zweck eines Battle Royale.“

Manche User schreiben auf X.com allerdings auch, dass sie es gar nicht so schlimm finden. Der Nutzer Driskal sagt beispielsweise: „Ich verstehe nicht, was daran so schlimm sein soll. Es ist nicht spielentscheidend. Es gibt nur insgesamt 5 in einer Runde und es wird wahrscheinlich eine Menge Geld kosten. Wen kümmert es schon, wenn 5 Teams durch Exfil aussteigen?“

Im Gegensatz dazu interessieren sich viele Spieler für die Waffen, mit der sie in Warzone durch die Map laufen. Ein Gewehr sorgt dabei bereits seit Wochen für Gesprächsstoff: Eine berüchtigte Waffe frustriert in CoD MW3 trotz Nerf weiterhin die Spieler, dominiert in Warzone die Meta