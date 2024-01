CoD Warzone Meta: Das beste Setup für die AMR-9 – Mit diesen Aufsätzen solltet ihr die starke SMG spielen

Bei Call of Duty: Warzone gibt es regelmäßig Patches, die die Meta des Spiels verändern. Aktuell ist die AMR-9 sehr stark. Wir zeigen euch, welche Aufsätze ihr benutzen solltet.

Warum ist die AMR-9 stark? Die AMR-9 ist aktuell eine der stärksten Waffen in CoD Warzone. Ihre niedrige „Time to Kill“-Zeit (TTK) und der geringe Rückstoß sorgen für ihre große Beliebtheit bei den Spielern. Die SMG hat aktuell die höchste Spielrate laut wzstats.gg. Auch auf YouTube haben viele Warzone-Creator die Waffe schon genauer unter die Lupe genommen und sind überzeugt.

Die SMG wurde im letzten „Call of Duty: Warzone“-Patch am 23. Januar gestärkt. Sie erhielt sowohl eine höhere Feuerrate als auch eine Überarbeitung des „JAK Ettin Double Barrel“-Kits. Durch die 6 % höhere Feuerrate, die jetzt bei 833-Schuss pro Minute liegt, ist die AMR-9 in die Warzone-Meta gerutscht.

Wenn ihr etwas in Nostalgie schwelgen wollt, könnt ihr hier den Trailer sehen, mit dem alles rund um Warzone begann.

Diese Mods braucht ihr für die AMR-9

Mit den richtigen Mods wird die AMR-9 so richtig stark. wzstats.gg verrät uns das Standard-Build, welches aktuell am häufigsten gespielt wird. Am besten rüstet ihr eure SMG mit folgenden Aufsätzen aus:

Lauf: Tectonic-Micro-Schalldämpfer (integriert)

Visier: Schieferreflektor

Unterlauf: DR-6-Handstopp

Magazin: 50-Schuss-Trommel

Griff: Phantom-Griff

Natürlich gilt wie immer: Es kommt auf euren Spielstil an, welche Waffe euch am besten liegt. Die Meta wird jedoch aktuell von diesem AMR-9 Build dominiert.

Wie kann man die Waffe noch modifizieren? Wenn ihr weniger Probleme mit dem Rückstoß habt, könnt ihr auch einen anderen Lauf auf eure AMR-9 packen, hier empfiehlt sich zum Beispiel der „AMR-9 Enforcer Long Barrel“. Das empfiehlt zum Beispiel der Warzone-Creator xAimbrot auf YouTube

In Call of Duty: Warzone gibt es immer wieder Waffen, die ganz oben in der Meta stehen. Zuletzt war aber ein ganz bestimmter Aufsatz in aller Munde und sorgte für Aufregung. Denn der Aufsatz verriet die Position des Spielers und sogar in welche Richtung dieser schaute. In unserem Beitrag haben wir das Thema genauer aufgearbeitet.