Spieler sind auf Steam nicht happy über The Finals – die Entwickler wissen selbst nicht, was los ist

Der PvP-Shooter The Finals ist am 8. Dezember überraschend released worden. Nur kurz danach kämpft das Game nun mit gemischten Reviews auf Steam, welche die Entwickler laut Discord nicht nachvollziehen können. Wir haben die Details für euch.

Was ist The Finals? The Finals ist ein First-Person-PvP-Shooter von Embark Studios. Darin kämpft ihr in je dreiköpfigen Teams um den Sieg in einer Game-Show. Das Setting ist eine virtuelle Arena.

Es gibt insgesamt drei Modi:

Turnier & Turnier Ranked

Quick Cash

Bank it

Antreten könnt ihr mit drei verschiedenen Klassen, den sogenannten Kandidaten:

The Light Build

Build The Medium Build

Build The Heavy Build

Jede Klasse hat ihr eigenes Zubehör und kann von euch auf euren Wunschspielstil angepasst werden. Mehr zum Spiel könnt ihr hier lesen:

Mehr zum Thema The Finals: Der spannendste Shooter 2023 ist jetzt draußen, startet Season 1 mit neuen Inhalten von Dariusz Müller

Auf Steam sind die Spieler nicht glücklich über The Finals

Warum sind die Reviews auf Steam nur gemischt? Obwohl das Game Anfang November noch das meistgewünschte Spiel auf Steam war, sind die Rezensionen kurz nach dem Release nun nur gemischt.

Zum einen kritisieren die Spieler, dass Feedback aus der Open-Beta zur Klasse The Heavy nicht von den Devs angenommen worden sei. Auch kommt ab und an auf, dass KI für die Voice-Overs verwendet wurde. Ein weiterer Kritikpunkt ist das Balancing. Der größere Punkt ist aber, dass viele Spieler die Bewegungsgeschwindigkeit ihres Charakters als verlangsamt wahrnehmen.

Hier einige Stimmen aus den Steam-Reviews:

Whygena Draws: “Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde nach der offenen Beta stark herabgesetzt und die leichte Klasse ist viel zu träge, um auch nur annähernd überlebensfähig zu sein. Das Gleichgewichtsgefälle zwischen schwer und mittel/leicht ist überdeutlich und jeder hatte gehofft, dass es behoben werden würde, aber stattdessen wurde es deutlich verschlechtert.”

“Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde nach der offenen Beta stark herabgesetzt und die leichte Klasse ist viel zu träge, um auch nur annähernd überlebensfähig zu sein. Das Gleichgewichtsgefälle zwischen schwer und mittel/leicht ist überdeutlich und jeder hatte gehofft, dass es behoben werden würde, aber stattdessen wurde es deutlich verschlechtert.” Foxsnow: Ich habe die Beta-Version etwa 60 Stunden gespielt. Wie kann man das Spiel schlechter machen als die Beta? Alles viel langsamer. Fps viel schlechter.

Lazirhays21: Wo ist die Geschwindigkeit?

Auf reddit diskutiert die Community das Problem ebenfalls. Die meisten User können es aber anscheinend nicht nachvollziehen.

Was sagen die Entwickler? Das Entwickler-Team hinter The Finals meldete sich auf dem Discord-Server des Spiels zu Wort:

Über diesen Link könnt ihr dem Discord-Server selbst beitreten: discord.com/invite/thefinals. Der Post findet sich im Kanal game-announcements .

Die Entwickler schreiben, dass sie die Bewegungsgeschwindigkeit selbst nicht zwischen der Beta- und der Release-Version überarbeitet haben. Tatsächlich vermuten sie eine Kombination aus kleinen Anpassungen an den Animationen, Ton und Einstellungen als Hintergrund für das Problem.

Momentan arbeiten sie an einer Lösung und hoffen auf vermehrtes Spieler-Feedback.

Wie könnt ihr das Problem lösen? Tatsächlich haben einige Spieler bereits eine Lösung gefunden, die zu funktionieren scheint: Mit der Veröffentlichung der Release-Version wurde die Sichtweite, das Field of View, auf standardmäßig 60 heruntergedreht. In der Beta lag es wohl noch bei 71.

Sollte die Bewegungsgeschwindigkeit auch für euch recht langsam wirken, könnte ein Blick in eure Einstellungen entsprechend helfen. Ob dies aber schon die ganze Lösung ist, können wir aktuell noch nicht bestätigen.

Habt ihr The Finals schon ausprobiert? Wie gefällt es euch im Moment? Lasst uns eure Kommentare da.