Die Open Beta vom neuen Shooter The Finals war so gut, dass es jetzt das meistgewünschte Spiel auf Steam ist

Die Open Beta von The Finals ist ein voller Erfolg und macht den Shooter zum meistgewünschten Spiel auf Steam. Doch was macht den F2P-Titel so gut?

Was ist das für ein Spiel? The Finals ist ein neuer PvP-Shooter, der als Free-to-play-Titel für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll und von dem schwedischen Entwickler „Embark Studios“ produziert wird.

The Finals versetzt euch in eine virtuelle Arena, in der ihr in 3v3v3 Matches um den Sieg in einer Game-Show kämpft. In den einzelnen Modi ist dabei euer Ziel, mehr Geld als eure Kontrahenten zu sammeln.

Um im Kampf die Oberhand zu behalten, könnt ihr verschiedene Waffen, Fähigkeiten und Gadgets nutzen und dahingehend euer Loadout eigens zusammenstellen

Aktuell läuft eine Open Beta von The Finals, die allein auf Steam von 230.000 Spielern gespielt wurde. Wer noch nicht in die Beta hereingeschaut hat, kann das noch bis zum 05. November nachholen. Die Beta ist neben Steam auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Der Erfolg der Open Beta hat jetzt sogar Einfluss auf die Erwartungshaltung der Shooter-Fans genommen: The Finals ist auf Platz 1 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam gesprungen und thront dort jetzt vor Titeln wie Hades 2, ARK 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 und Nightingale.

Wenn ihr ein Gebäude seht, könnt ihr es wahrscheinlich auch zerstören

Was macht The Finals so gut? Spielerisch zeichnet sich The Finals vor allem durch 2 Aspekte aus: Extreme Zerstörung und vertikales Gameplay.

Ihr könnt in The Finals nahezu alles zerstören und ganze Gebäude einreißen. Dazu stehen euch verschiedene explosive Gadgets, ein Vorschlaghammer oder Gasflaschen zur Verfügung. Generell soll die Zerstörung der Karten ein taktisches Element sein.

Ihr könnt allerdings auch komplett auf Zerstörung verzichten und euch mit einem Katana oder einem Dolch an eure Gegner heranschleichen und von hinten niederstrecken. Wie ihr spielt, ist ganz euch überlassen.

Die zweite große Besonderheit von The Finals ist das vertikale Gameplay. Ihr kommt mit einer Zipline auf nahezu jedes Gebäude, könnt von Dach zu Dach springen und mittels Jump Pads meterweit in die Luft hüpfen. Da es keinen Fallschaden gibt, könnt ihr es dabei auch gründlich übertreiben.

Die Zerstörung der Map und das vertikale Gameplay ergeben in Kombination mit einem schnellen Movement, das euch Sliden und Bunnyhoppen lässt, einen echt spaßigen Movement-Shooter. Das finden auch die Spieler auf Reddit:

„Es braucht ein bisschen, bis man sich an das Movement und das Gunplay gewöhnt, aber wenn man es einmal verstanden hat, machen die Mechaniken nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern sind auch extrem flexibel. Das Spiel ist großartig, ich habe viel Spaß beim Ausprobieren verschiedener Builds.“ (via Reddit)

„Die Zerstörung macht so viel Spaß und die meisten von uns nutzen nicht einmal ihr volles Potenzial.“ (via Reddit)

„Ich habe es allein gespielt und habe es mit Randoms absolut gehasst. Dann habe ich es mit 2 anderen Freunden gespielt und es war der größte Spaß, den wir seit langem beim Spielen eines Shooters hatten.“ (via Reddit).

Was macht The Finals nicht so gut? Es ist eine Open Beta und das merkt man aktuell noch. Es gibt vereinzelt Bugs, an einigen Ecken könnte noch am Balancing geschraubt werden und die Server liefen bei dem großen Spieler-Ansturm wohl an ihren Grenzen.

Am Wochenende gab es immer wieder Phasen, in denen das Einladen von Freunden oder Annehmen einer Einladung nicht so wollten, wie die Spieler. Zudem stürzten die Server gelegentlich ab und man flog aus einem laufenden Match.

Manchmal war man auch das einzige Team, das nicht aus dem Match geflogen ist. Das wurde dann jedoch nicht automatisch als Sieg gewertet, sondern man musste entweder ebenfalls verlassen oder ohne Gegner weiterspielen.

Wenn Embark Studios die Probleme der Beta vor dem Release beheben kann, erwartet Shooter-Fans mit The Finals endlich mal wieder ein Spiel, in dem man einfach Spaß haben kann.

