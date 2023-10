Kostenloser Shooter stürmt die Top-5 auf Steam – Ansturm ist so groß, dass die Server schlappmachen

The Finals ist ein neuer FPS, der euch nach Herzenslust alles plattmachen lässt. Auf Steam erklimmt die Open Beta die Charts, doch für die Server scheint der Ansturm zu viel zu sein.

Was ist das für ein Spiel? The Finals ist ein neuer Ego-Shooter, der als Free2Play-Titel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Der besondere Clou ist, dass die Umgebung in The Finals nahezu komplett zerstörbar ist, sodass ihr ganze Gebäude plattmachen könnt.

Dank besonderer Technik wird die Zerstörung serverseitig berechnet und verbleibt für alle Spieler im Spiel. Das macht die Trümmerhaufen taktisch relevant. MeinMMO war bereits im März bei der Closed Beta am Start, während der The Finals das Potenzial zeigte, einer der besten PvP-Shooter zu werden.

Am 26. Oktober 2023 startete nun die Open Beta auf PC und Konsole mit einem neuen Spiel-Modus und katapultierte The Finals in die Top-5 der meistgespielten Spiele auf Steam. Zum Start der Open Beta gab es auch einen neuen Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Ansturm ist zu viel für die Server

So gut kommt The Finals an: Bereits in den ersten 24 Stunden nach Start der Open Beta erreichte The Finals einen Peak von 143.000 gleichzeitigen Spielern. Zum Wochenende schafft es der FPS sogar auf fast 230.000 gleichzeitige Spieler.

Aktuell steht The Finals auf Platz 5 der meistgespielten Games auf Steam und spielt damit in einer Liga mit etablierten Genre-Vertretern wie Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds und Apex Legends (via Steamcharts, Stand: 29. Oktober 2023).

Auch die ersten Stimmen sind positiv. So loben Kommentare unter dem Trailer das Spielgefühl, das Sound-Design und die Offenheit der Entwickler für Feedback (via YouTube).

Hazardous: Habe gerade [die Open Beta] gespielt und bin begeistert davon, wie flüssig sich das Spiel anfühlt. Großes Lob auch an das Sound-Design-Team […]

ethansparks8825: Man kann jetzt den Kran zerstören! Außerdem wurden Scopes hinzugefügt. Die Entwickler hören wirklich auf die Community. Kann es nicht erwarten, wieder zu spielen.

Auf X, ehemals Twitter, gibt es unter dem Hashtag #REACHTHEFINALS erste Eindrücke sowie Gameplay zu entdecken. Auch hier scheinen die Spieler eine Menge Spaß zu haben. Probleme sollen lediglich die Server bereiten, denn die scheinen mit dem Andrang kaum mithalten zu können.

Entwickler Embark Studios führten eine vorübergehende Login-Queue ein, während sie daran arbeiten, ihre Kapazitäten zu erweitern (via twitter.com). Es kann zu Wartezeiten und Abstürzen kommen. Da die Open Beta aber immer als Belastungsprobe für die Systeme gedacht war, ist auch das wohl hilfreiches Feedback.

Noch bis zum 5. November könnt ihr an der Open Beta teilnehmen und euch einen eigenen Eindruck verschaffe. Registrieren könnt ihr euch über Steam, den PlayStation-Store sowie den Xbox-Store.

Seid ihr noch nicht überzeugt, findet ihr hier einen ausführlichen ersten Eindruck aus der Closed Beta inklusive Gameplay aus 2 kompletten Matches. Bedenkt allerdings, dass sich seit März nochmal einiges getan haben dürfte, weshalb eventuell nicht alle Informationen auf dem aktuellen Stand sind.

Wie spielt sich ein Shooter, in dem man alles zerstören kann? Fantastisch!