The Finals schraubt ordentlich am Balancing – Nerft alles, was euch so hart auf die Nerven ging

The Finals ist ein neuer Multiplayer-Shooter, der euch als Kandidaten in eine verrückte Spielshow wirft. The Finals liefert euch dabei 3 unterschiedliche Klass...

Das zweite neue Set heißt „Festtagsstimmung“ und kleidet euch als Elfen mit einem Weihnachtspullover und Rentier-Aufdruck, Geweih-Kopfbedeckung, Elfenstiefel, Rouge in Zuckerstangen Optik und Schlittenshorts, die wie Geschenkpapier aussehen. Das Set kostet 1000 Multibucks, also etwa 10 Euro.

Durch die Änderungen wird es Teams etwas leichter anzugreifen. Wenn ihr noch Tipps braucht, um besser in The Finals zu werden, haben wir euch hier 10 Tipps verfasst, die wir gerne vor unserer ersten Runde gewusst hätten.

Generell gehen die Änderungen vor allem die Verteidigungs-Meta an. Diese bestand bisher häufig daraus, mit möglichst vielen Fässern, Minen und Granaten das Einnehmen des Cashouts zu verhindern, ohne dabei aber wirklich an Kämpfen teilzunehmen.

Was ändert sich bei den anderen Klassen? Die anderen Klassen sind ebenfalls betroffen, wenn auch nicht so stark wie der Heavy. Die leichte Klasse leidet beispielsweise ebenfalls unter dem C4-Nerf, erhält dafür jedoch einen Buff für den Elektroschocker.

Außerdem wurde das C4 generft, das ebenfalls an Schaden verlor. Ebenso wurde auch hier der Explosionsradius verringert. Zuletzt gehörte es zur Meta, den Heavy mit C4s zu spielen, diese an Brandfässern und explosiven Gasflaschen zu befestigen und auf Gegner zu werfen.

