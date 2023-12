In The Finals meckern gerade alle über die Heavy-Klasse, aber ein Build kann sie einfach löschen

In the Finals ist der Heavy aktuell sehr stark. Durch seine hohen HP- und Schildwerte kann er im Kampf lange überleben. Doch es gibt einen Build, mit dem der Heavy kein Problem mehr ist.

Wieso ist der Heavy so stark? Der Heavy hat von Grund auf viele Lebenspunkte. Außerdem kann er noch zwei verschiedene Schilde benutzen, um noch länger am Leben zu bleiben. Der Heavy verfügt zudem über eine Vielzahl von Waffen mit entweder großer Munitionskapazität oder enormen Nahkampf-Schaden.

Der Vorschlaghammer, die Shotgun oder das Lewis-Maschinengewehr gehören zu den Favoriten der Heavy Spieler. Wir haben bereits über die 10 besten Waffen in the Finals berichtet.

Was haben die Fans auszusetzen? Bereits in der letzten Open Beta war der Heavy ein Dorn im Auge vieler Spieler. Der Heavy scheint für viele einfach unbezwingbar, vor allem wenn er in Begleitung von Mediums mit Heilgerät auftritt.

Auf Reddit gibt es sogar Memes über die absurd langen Kämpfe mit Heavys. Die Fans finden ihn einfach zu schwer zu erledigen, sein Build ist in the Finals fast ungeschlagen.

Es gibt einen The Finals Build, der jeden Heavy in einer Sekunde plattmacht

Um welches Build handelt es sich? Um die Heavys am leichtesten aus dem Weg zu räumen, müsst ihr die Light-Klasse spielen. Diese rüstet ihr mit der Shotgun SH1900 als Hauptwaffe und der Tarnvorrichtung als Spezialisierung aus. Weitere nützliche Gadgets sind der Elektroschocker und die Tarn-Bombe.

Wie spielt man den Build richtig? Um mit dem Build in the Finals richtig zu spielen, solltet ihr euch unbemerkt, am besten unsichtbar, möglichst nah an die Gegner schleichen und sie dann mit eurem Elektroschocker von hinten stunnen.

Alternativ könnt ihr auch gleich zur Shotgun greifen und den Gegner aus nächster Nähe bekämpfen. Ihr müsst wirklich so nah es geht an den Gegner herangehen, gerade bei Heavys, damit eure Schrotflinte möglichst viel Schaden macht. Trefft ihr beide Hits, ist jeder Gegner hinüber.

Wenn ihr einen Gegner erledigt habt, solltet ihr euch aber schnell davon machen, als Light-Klasse haltet ihr selbst sehr wenig aus. Am besten spielt ihr deshalb in einer Gruppe – wie das geht haben wir euch hier erklärt.

Hier hat ein Reddit-Nutzer diesen Build gespielt und richtig abgeräumt:

Wie man sehen kann, ist der Build in der Lage es mit alles und jedem aufzunehmen, solange ihr nach eurem Kill, die Beine in die Hand nehmt. Natürlich funktioniert der Build auch gegen alle anderen Klassen gut, solange ihr nah herankommt. Falls ihr noch Tipps braucht um besser in the Finals zu werden haben wir hier zehn für euch vorbereitet.