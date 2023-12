The Finals: Gruppe erstellen und mit Freunden spielen

The Finals ist ein neuer Shooter, auf den sich Fans des Genres stürzen können. Viele wollen das Spiel zocken, doch wissen nicht, wie sie eine Gruppe erstellen können, um mit Freunden zu spielen. Wir zeigen euch, wie das geht.

The Finals Gruppe erstellen, so geht es: Um eine Gruppe in The Finals zu erstellen, müsst ihr zunächst im Hauptmenü links oder rechts neben euerer Figur auf das weiße Plus drücken. Im Idealfall steht über dem Plus „In die Gruppe einladen.“

Wenn das erledigt ist, befindet ihr euch in eurem Interaktions-Menü. In diesem Menü könnt ihr neben euren Freunden auf das Plus mit dem gelben Hintergrund drücken, um eure Freunde in eure Gruppe einzuladen. Diese müssen sich im eigenen Spiel im Hauptmenü befinden und können dort, nach Erhalt der Einladung, diese Bestätigen.

So fügt ihr Freunde in the Finals hinzu: Im Interaktions-Menü könnt ihr zwei Freundschaftslisten und eure Gruppe sehen. Die mittlere Freundschaftsliste ist Plattform abhängig und zeigt eure Freunde, die ihr auf eurer Plattform habt und die auch schon mal The Finals gespielt haben. Ihr seht auch, ob diese Online sind.

Auf der rechten Seite seht ihr eure The Finals Freunde. Das können Spieler sein, die auch auf anderen Plattformen The Finals spielen. Um neue Freunde hinzuzufügen, benötigt ihr deren Embark-ID. Diese findet ihr oben Links im Interaktions-Menü.

Wenn ihr die Embark-ID eurer Freunde habt (sie sollte so aussehen NAME#1234) könnt ihr eure Freunde per Klick auf den gelben Button mit der Aufschrift „Freund hinzufügen“ hinzufügen.

In diesem gebt ihr die Embark-ID eurer Freunde ein und fügt sie per Klick auf den neuen „Freund Hinzufügen“ Button hinzu. Wenn das System „Suche …“ oder „Suche fehlgeschlagen“ anzeigt, habt ihr die falsche Embark-ID angegeben.

Wenn eure Freunde die Freundschaftsanfrage bestätigt haben, könnt ihr sie wie oben beschrieben in eine Gruppe einladen.

Während ihr auf eure Freunde wartet, könnt ihr euch schon mal die 10 besten Waffen von the Finals anschauen.