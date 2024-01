Die besten Spieler in CoD MW3 nutzen eine bestimmte Waffe, erzielten wohl 68 % ihrer Kills damit

In Call of Duty: Modern Warfare 3 ist die Season im E-Sport gerade im vollen Gange. Dort treffen die besten Spieler aufeinander – und irgendwie nutzen fast alle eine bestimmte Waffe.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt „FaZeCoDMuse“ am 6. Januar, dass rund 68 % der Kills in der Call of Duty League, der professionellen E-Sports-Liga in CoD, mit der MCW erfolgten. Dies zeigt, dass das Sturmgewehr bei den Profispielern des Shooters besonders beliebt ist.

Auch im Multiplayer gehört die MCW immer noch zu der Meta (laut Warzone Loadout CODMunity). Dort dominieren aber auch andere starke Waffen, wie die Bas-B und die Holger 556. Und was Warzone betrifft, so sagt ein Streamer: Die MTZ-762 wird die Meta richtig aufmischen.

Begrenzte Waffen-Auswahl führt zur MCW

Woran liegt das? Die Call of Duty League gehört zu Activision Blizzard und hat bestimmte Regeln, die für die 12 Teams gelten. Zu den Regeln des kompetitiven Modus gehört, dass bestimmte Items und Waffen verboten sind, unter anderem das Sturmgewehr Holger 556 und die Kampfgewehre Bas-B und MTZ-762 (Quelle: callofdutyleague.com).

Dies könnte erklären, wieso viele Profispieler auf die MCW ausweichen. Die gehörte im Dezember 2023 darüber hinaus schon zu den besten Sturmgewehren in CoD: MW3.

Wie kommt er auf die Zahl? „FaZeCoDMuse“ ist laut X-Biografie ein gemeinsamer Account von zwei Nutzern, die dort Inhalte von dem E-Sports-Team Atlanta FaZe hochladen. Am 6. Januar schreiben sie auf X, dass in CoD: MW3 „bisher 67,96 % ALLER Kills mit der MCW in der Hand erzielt“ wurden. In den Kommentaren geben sie an, diese Daten selbst erhoben zu haben.

Wir haben uns selbst ein Bild gemacht und die letzten Qualifikationsspiele der Call of Duty League auf dem offiziellen YouTube-Channel der CoD League angeschaut. In den verschiedenen Matches, auf verschiedenen Maps und an verschiedenen Tagen dominierte vor allem eine Waffe – die MCW. Ob die Kill-Rate von FaZeCoDMuse stimmt, konnten wir jedoch nicht nachvollziehen.

Mehrere Spieler aus verschiedenen Teams wählten die MCW als Primärwaffe, meist in Kombination mit der Maschinenpistole Rival-9 oder der Renetti-Pistole. Einer von ihnen ist Chris „Simp“ Lehr von Atlanta FaZe.

Am 1. Dezember 2023 präsentierte „Simp“ auf YouTube einen „Updated Pro-Player“-Build der MCW, den wir zur Ansicht nachgebaut haben:

Visier: MK. 3 Reflektor

Schaft: Schwerer RB Regal-Schaft

Unterlauf: XTEN Phantom-5-Handstopp

Mündung: T51R-Verschluss-Mündungsbremse

Lauf: Langer 16,5“ MCW Cyclone-Lauf

Wer ein Sturmgewehr mit wenig Rückstoß und guter Handhabung sucht, dem können wir diesen Build empfehlen.

Auch ich habe die MCW mit den Aufsätzen getestet und kann sagen, dass der Rückstoß kaum spürbar ist und sich das Gewehr auch auf größere Distanzen gut handhaben lässt.

Auch ich habe die MCW mit den Aufsätzen getestet und kann sagen, dass der Rückstoß kaum spürbar ist und sich das Gewehr auch auf größere Distanzen gut handhaben lässt.