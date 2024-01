CoD MW3: Spieler baut eine „lächerliche“ Waffe, die die Meta in Warzone aufmischen soll

Bei den Spielern von Call of Duty: Warzone kommt immer mal die Frage nach den aktuellen Meta-Waffen auf, um in den Matches zu dominieren. Ein Warzone-Streamer hat jetzt eine Waffe gebaut, die seiner Meinung nach alle Sturmgewehre ersetzen soll.

Um welche Waffe geht es? In seinem YouTube-Video spricht der Streamer und Content Creator „Swagg“ am 8. Januar über das Kampfgewehr MTZ-762 in Call of Duty: Warzone. Er habe die Waffe bei einigen Streamern gesehen, aber selbst bis dahin gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also hat er sich einen Build erstellt und meint: Diese Waffe ist „absolut lächerlich“.

„Swagg“ ist Content Creator für FaZe und gehörte 2022 zu den größten Warzone-Streamern auf Twitch. Dort streamte er zuletzt am 1. Septemer 2022. Aktuell streamt er überwiegend auf YouTube, wo er über 3 Millionen Abonnenten hat. Auf YouTube postet er außerdem regelmäßig Waffen-Builds.

Wie baut er die MTZ-762? Folgenden Build und Aufsätze präsentiert „Swagg“ in seinem Video:

Lauf: MTZ-Precision Blackthorn-Lauf

Visier: Corio Eagleseye 2,5x

Schaft: EXF-Nahkampf-Sturmschaft

Magazin: 30-Schusss-Magazin

Mündung: VT-7 Spiritfire-Schalldämpfer

Was macht die Waffe so gut? Seiner Meinung nach dominiert das MTZ-762 die Warzone-Matches, obwohl Quads, also Warzone-Runden mit Vierergruppen, etwas schwierig zu bewältigen sind, da das Gewehr nur über ein 30-Schuss-Magazin verfügt. In seinem Video bezeichnet „Swaggs“ den Build insgesamt als „zu einfach zu bedienen“.

„Swaggs“ Waffenbuild der MTZ-762 bietet mit dem Schaft eine gute Rückstoßkontrolle, der Lauf erhöht zudem Reichweite und Schaden. Das Visier mit 2,5-fach Vergrößerung bietet Präzision auf eine größere Distanz, beeinträchtigt die Mobilität dabei nur gering. Auch der Schalldämpfer erhöht die Präzision.

Das Kampfgewehr könnte zur Meta in Warzone werden, insbesondere wenn die MTZ Interceptor, die aktuell laut Warzone Loadout Community zu den besten Waffen gehört, in den kommenden Tagen laut Raven Software, der Entwickler von Warzone generft werden soll (Quelle: X.com).

In Call of Duty: Warzone ist außerdem gerade ausgerechnet eine Pistole ziemlich stark, denn ein Umbaukit erhöht die Feuerrate der Pistole um ganze 100 %. Damit das funktioniert, braucht ihr jedoch das richtige Loadout.

Während die MTZ-762 vor allem für größere Reichweiten geeignet ist, ist die Pistole eine geeignete zweite Waffe für eine nahe Distanz:

