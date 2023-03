Steam: Die Beta von The Finals ist online – So spielt ihr den neuen, rasanten Shooter mit voller Map-Zerstörung

The Finals ist ein neuer Ego-Shooter, in dem ihr mit dem Kopf durch jede Wand kommt. Der Ego-Shooter setzt auf volle Zerstörung, rasantes Movement, Klassen-Gameplay und ist ab jetzt in einer Closed Beta. Hier findet ihr eine kurze Vorstellung und alle Infos zur Beta auf Steam.

Die Embark Studios wurden von DICE-Veteranen gegründet, die früher unter anderem an Battlefield gearbeitet haben. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen schnellen Ego-Shooter zu entwickeln, der die Zerstörung der Map in den Mittelpunkt stellt.

Herausgekommen ist The Finals – ein Shooter mit schnellem Movement, 3 unterschiedlichen Klassen und mehr Explosionen in einem Match als bei der Eroberung eines Durchbruch-Punktes in Battlefield 2042. Und das sind aktuell eine Menge.

Vom 07. März bis zum 21. März könnt ihr The Finals in der Closed Beta testen. Geht dafür auf die Steam-Seite des Spiels und fordert einen Zugriff an (via Steam). Es gibt jedoch keine Garantie, dass ihr teilnehmen dürft.

Einen Release-Termin hat The Finals noch nicht. Allerdings kommt es als Free2Play-Game auf Steam und finanziert sich durch einen Battle Pass und einen Ingame-Shop mit Cosmetics.

Wir haben The Finals schon angespielt. Möchtet ihr euch 2 komplette Matches ansehen, dann startet unser Video:

Was bietet The Finals neben der Map-Zerstörung? Der Shooter definiert sich durch kurze Runden, die nur 8 Minuten dauern. Das fühlt sich sehr kurzweilig an. Insgesamt kämpfen in einem Match 4 Teams aus je 3 Wettkämpfern.

Die Teams müssen zuerst einen Cash-Kanister aktiveren und den Kanister in eine Cashout-Box stopfen. Die Box muss verteidigt werden, bis das Cash auf dem Konto landet. Geht ihr down oder wiped euer komplettes Team, könnt ihr auch wieder Cash verlieren.

Wer am Ende der 8 Minuten das meiste Cash auf dem Konto hat, gewinnt die Runde. Im Ranked-Modus läuft das alles als Turnier ab.

Dabei stehen euch viele Werkzeuge zur Verfügung, die auf 3 Klassen verteilt sind: Leicht, Mittel und Schwer. Jede Klasse hat eigene Waffen und Gadgets, die sie sich teilweise mit den anderen Klassen teilt. Dafür hat jede Klasse aber eigene Spezialisierungen, die nur diese Klasse hat.

The Finals ist Zerstörung pur: Hier fehlt schon der komplette Boden unter dem Objective.

Die leichte Klasse bietet mobile Gadgets und als Spezialisierung etwa einen Enterhaken. Die Mittlere bietet ein Sturmgewehr und Support-Gadgets. Der Große hat 3 Hände voll mit Explosives und einen Rempel-Angriff, der durch Wände rumpelt.

Die Auswahl ist groß, Absprachen für Team-Synergien wichtig. Zusammen mit dem „dynamischen“ Map-Aufbau erlaubt das eine Menge Taktiken und Team-Gameplay.

Für weitere Abwechslung starten in jedem Match zudem kleinere Events – sowas wie geringe Schwerkraft oder mehr Schaden. Die letzten Minuten bringen dadurch noch eine Prise Extra-Chaos.

Sobald es mehr Infos zum Release und der Beta-Teilnahme gibt, erfahrt ihr davon auf MeinMMO. Lasst uns bis dahin euren ersten Eindruck zum Spiel da und schaut euch das Gameplay oben im Artikel an. Habt ihr Fragen zu The Finals, ist in den Kommentaren Platz dafür.

