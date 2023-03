Realistisches Weltraum-RTS auf Steam macht euch zum Kapitän einer ganzen Flotte, ist 93 % positiv

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Um den Sieg für euch zu gewinnen, bedarf es in NEBULOUS: Fleet Command viel Taktik und ausgeklügelte Strategien. Hier geht es bis in kleinste Mikromanagement der Schlacht und ihr müsst für einzelne Raumschiffe die richtigen Entscheidungen treffen.

In einer Schlacht selbst müsst ihr für Angriffe von allen Seiten gewappnet sein und solltet auch immer eine passende Rückzugsstrategie im Hinterkopf behalten. Je nachdem, wo euch der Gegner trifft, könnten wichtige Systeme beschädigt werden. Eure Besatzung versucht so gut es geht, die kaputten Bereiche wieder auf Vordermann zu bringen, doch ihr müsst entscheiden, wo es gerade am nötigsten ist.

