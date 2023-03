Entwickler-Urgestein beschreibt, wie eklig Spieler in MMORPGs sein können: „Darum haben wir eine Polizei eingeführt“

Richard Vogel – Entwickler der MMORPGs Meridian 59, Ultima Online und Star Wars: Galaxies – hat in einem Panel über eine der größten Schwierigkeiten beim Entwickeln von Multiplayer-Games gesprochen: die Spieler. Dabei zählt er hässliche Aktionen auf, die Spieler ausgeführt haben, und berichtet, wie sie diese Probleme beseitigt haben und was andere Entwickler lernen können.

Wovon berichtet der Entwickler? Vogel erzählt, dass das Team von Ultima Online zu Release etwas gutgläubig war. Das bezog sich weniger auf die Spielinhalte als mehr auf die Spieler selbst: “Das größte Problem, das wir nach dem Start ausgemacht hatten, war, dass es sich um eine PvP-Sandbox mit offener Welt handelte. Was konnte da schon schiefgehen? Richtig?”

Die Spieler fanden jedoch verschiedenste Wege, um ihre hässlichste Seite zu zeigen:

Sie töteten einander sinnlos

Sie beleidigten sich

Sie brachten Penisse in die Spielwelt

Sie trieben Unfug mit Spieler-Pets, die man töten und dann häuten konnte

Vogel stellt in dem Panel fest:

Wir haben etwas über das Verhalten von Spielern gelernt, was vor uns noch niemand gelernt hat. Wir haben gelernt, wie toxisch Spieler sein können, wenn es keine Grenzen gibt […] keine Konsequenzen. Die hässliche Seite des menschlichen Verhaltens kam in diesem Spiel voll zum Vorschein.

“Sie haben das Pet einer Achtjährigen gehäutet und ihr dann das Fleisch gegeben”

Was war ein besonders schlimmer Moment? In einem Beispiel erzählt der Entwickler von dem Anruf einer Frau, die sich über das Verhalten der anderen Spieler beschwerte:

Wir hatten eine Frau am Telefon, deren Tochter acht Jahre alt war. Sie hatte gerade ihr Pet verloren und war am Boden zerstört. Wir haben ihr ein Haustier zurückgegeben. Wir gaben ihr ein anderes, aber sie war am Boden zerstört, weil jemand zu ihr kam, ihr Haustier tötete und ihr das Fleisch gab. Einer Achtjährigen…

Er berichtete außerdem von “Bandenkriegen”, in denen die Spieler der Ost- und Westküste in Amerika die Rollenspieler aus der Mitte des Landes attackiert hätten. Die Mitte soll harmonisch und schön gewesen sein, während es an den Rändern eher toxisch zuging. Zum Glück konnte die Mitte jedoch den Angriffen standhalten.

Wie haben die Entwickler das Problem gelöst? Vogel berichtet davon, dass das Studio nach dem holprigen Start das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen musste. Dazu haben sie eine “Polizeitruppe” eingeführt – so nannten sie die Game Master damals. Die kümmerten sich darum, Beleidigungen und alle Arten von “bösem Verhalten” zu bestrafen.

Die kompletten Freiheiten, die Ultima Online versprach, wurden also zumindest in diesem Punkt eingeschränkt.

Davor warnt der Entwickler auch andere Kollegen:

Wir haben gelernt: Je mehr Macht man den Spielern gibt, desto schwerer sind sie zu kontrollieren: Wenn Sie ein Metaverse machen, sollten Sie das beachten. Denn das ist real. Denn das ist die hässliche Seite der Menschen, die in diesen virtuellen Welten zum Vorschein kommt. Es ist egal, dass ich von früher berichte. Ich glaube, dass es heute sogar noch stärker ausgeprägt ist.

Habt ihr ebenfalls schon schlechte Erfahrungen mit anderen Spielern in MMORPGs gemacht? Und welches Spiel macht es mit der Moderation eurer Meinung nach am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

