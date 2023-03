Das Indie-MMORPG Broken Ranks erschien im Januar 2022 und konnte mit seinem besonderen Kampfsystem überzeugen. Das läuft nämlich rundenbasiert ab. Auch die handgezeichnete Grafik hinterließ einen positiven Eindruck. Wir von MeinMMO haben mit Krzysztof Danilewicz, dem Gründer des Studios Whitemoon Games, über das MMORPG, die Erfolge und die Zukunft gesprochen.

Was ist das für ein Spiel? Broken Ranks ist ein MMORPG mit 2,5D-Look, Iso-Perspektive und einem rundenbasierten Kampfsystem. Trefft ihr also auf Gegner, dann werdet ihr in einen speziellen Kampfbildschirm gepackt. Dort spielt eure gewählte Strategie dann eine große Rolle. Diese könnt ihr jede Runde innerhalb von 10 Sekunden anpassen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Charakters, der seine Familie und Heimat an die bösen Utoren verloren hat. Entsprechend düster verläuft die Geschichte des Spiels. Zudem überzeugt das Spiel mit seiner hübschen, einzigartigen Grafik und den folgenden Inhalten:

Zum Start habt ihr die Wahl aus 7 verschiedenen Klassen.

Euren Charakter levelt ihr dann über Quests, Dungeons und Raids bis auf Stufe 140. Das dauert jedoch mindestens ein Jahr, was für moderne MMORPGs eher unüblich ist.

Im Endgame spielen der Grind nach Ausrüstung und der Handel zwischen den Spielern eine wichtige Rolle.

Es gibt auch PvP-Inhalte, die inzwischen jedoch optional sind.

Broken Ranks bietet zudem ein butterweiches, deutsches Tutorial, das perfekt für Neueinsteiger ins Genre ist. Ich selbst habe das MMORPG zu Release getestet und es ist bis heute mein Geheimtipp für Spieler, die keine actionreichen Kämpfe suchen und gerne grinden.

Im Folgenden schauen wir, was sich seit Release verändert hat und wie es 2023 mit Broken Ranks weitergeht.

Entwickler sind stolz auf ihren guten Start und auf ihr Level-System

Wie verlief der Start des Spiels? Krzysztof Danilewicz verriet uns, dass die Entwickler sehr zufrieden mit dem Release und der Entwicklung nach einem Jahr sind. Sie sind vor allem stolz auf die engagierte und kritische Community, die sie gewonnen haben.

Allerdings gab es zum Start auch einige Stolpersteine:

Am Anfang hatten wir einige Bugs, die das Gameplay vom Start weg behindert haben. Wir haben die kritischen Fehler ausgebessert, das Skinsystem verbessert, um es spielerfreundlicher zu machen, die Preise im Kosmetikshop angepasst und das Spiel selbst optimiert, damit es schneller läuft. Außerdem haben wir die größten inhaltlichen Lücken geschlossen, die uns seit der Veröffentlichung begleitet haben. Es gibt mehr niedrig- und mittelstufige Bosse und Quests und das Gameplay ist abwechslungsreicher – wir sind auf dem richtigen Weg. Es gibt noch einige weitere Punkte auf unserer To-do-Liste, z.B. das Questen, auf das unsere Community aufmerksam gemacht hat. Es ist (für ein MMORPG) ungewöhnlich, was einerseits gut ist, andererseits aber auch Spieler abschrecken kann, die gruppenbasiertes questen bevorzugen. Die Handlung und die Quests sind häufig nicht linear (wie bei cRPGs), aber sie machen es schwer, den Fortschritt mehrerer Personen zu verfolgen, die unterschiedliche Wege gewählt haben.

Ein Problem beim Questen in der Gruppe ist etwa, dass man unterschiedliche Dialoge wählen kann, was sich auf Folge-Quests und Belohnungen auswirkt, da man manche Quest-Reihen auch frühzeitig beenden kann. Hier kann sich eine Gruppe schnell verlieren.

Was hat es mit dem besonderen Level-System auf sich? Leveln in Broken Ranks unterscheidet sich drastisch von den meisten neuen MMORPGs. Eigentlich geht der Trend dazu, die benötigte Zeit für das Leveln immer weiter zu reduzieren. Doch in Broken Ranks haben die meisten Spieler das Max-Level von 140 noch gar nicht erreicht – obwohl das Spiel schon seit einem Jahr draußen ist.

Und das ist auch ganz bewusst so, wobei die Entwickler einige Anpassungen planen:

In Broken Ranks ist der Stufenaufstieg ungewöhnlich und widerspricht der Norm, aber er passt perfekt zum Charakter des Spiels. Hier ist die Entwicklung deines Charakters ein schrittweiser Prozess, der von Anfang an präsent ist. Dank der tiefgründigen Handlung und den fesselnden Quests rasen die Spieler nicht einfach im Schnelldurchlauf durch die Spielwelt. Sie können die Immersion für eine lange Zeit genießen. Außerdem muss man in Broken Ranks auch einige Ausrüstungsgegenstände aufleveln, was besonders im Endgame wichtig ist. Einerseits haben wir also ein ungewöhnliches Level- und Charakterentwicklungssystem, andererseits gibt es auch etwas für Veteranen des Genres. An manchen Stellen wäre es besser, den Stufenaufstieg zu beschleunigen, was nicht nur durch die Erhöhung der gewonnenen Erfahrung, sondern auch durch neue Inhalte geschehen kann – wir denken hier an verschiedene Szenarien.

Ein guter Zeitpunkt zum Leveln ist etwa das anstehende Oster-Event. Dort bekommt man in 5 Tagen so viele Erfahrungspunkte wie sonst in ein bis zwei Monaten.

PvP wird auf Wunsch der Spieler optional

Was hat sich seit dem Release geändert? Eine der größten Änderungen seit dem Start des Spiels bezieht sich auf das PvP. Hier wurden die Arenen eingeführt. In diesen lassen sich Turniere spielen und es gibt sogar ein Ranking-System mit Preisen.

Allerdings wurde auch das PvP in der Spielwelt selbst komplett überarbeitet. Zu Beginn gab es keine wirklichen Belohnungen, aber das System wurde trotzdem von hochstufigen Spielern genutzt, um niedrigere Spieler zu töten. Inzwischen gibt es Fraktions- und PvP-Punkte, die verloren gehen, wenn man niedrigere Spieler tötet. Zudem kann man in den meisten Gebieten nur noch Spieler angreifen, die sich selbst für das PvP geflaggt haben.

Krzysztof Danilewicz verriet uns außerdem, was weitere Highlights im ersten Release-Jahr waren:

Seit der Veröffentlichung von Broken Ranks haben wir eine Menge neuer Funktionen hinzugefügt. Wir versuchen, unsere Aktionen so zu planen, dass jeder Spielertyp etwas für sich finden kann. Neben vier neuen Boss-Instanzen, vier Events und den Änderungen am PvP, haben wir auch diese wichtigen Features gebracht: Guild Lands: Damit können Spieler ihr Gildenhauptquartier errichten und den ersten Schritt zum Bau anderer Gebäude machen, die weitere Boni bieten (z.B. Schnellreisen, Buffs oder neue Haustiere). Außerdem stärkt die gemeinsame Aufwertung der Gilde den Zusammenhalt innerhalb der Gilde und wirkt sich positiv auf jeden Einzelnen aus. Der Marktplatz: Bis zur Einführung des Marktplatzes konnte der Handel nur über die Chats oder außerhalb des Spiels abgewickelt werden. Wir haben beschlossen, dass es am besten wäre, eine Form des Handels einzuführen, die den Spielern aus anderen Spielen des Genres vertraut ist. Dank dieser können unsere Spieler sehr bequem Gegenstände kaufen und verkaufen. Achievements: Unserer Meinung nach ist es eines der wichtigsten Elemente von MMORPGs – es motiviert und gibt eine Menge Befriedigung. Wir werden es weiter ausbauen, um Belohnungen für schwierigere Leistungen zu bieten.

Ein Feature, auf das jedoch noch viele warten, sind die Gildenkriege. Die sollten eigentlich schon im Spiel sein, haben sie aber durch die Überarbeitung des PvP-Systems verschoben. “Die Überarbeitung des bisherigen PvP-Systems war ein logischer erster Schritt, bevor wir Gildenkriege einführen – wir wollen sie so attraktiv wie möglich gestalten, daher die Verzögerung.”

Keine Ausrüstungs-Downgrades mehr und neue Endgame-Inhalte

Was soll sich 2023 ändern? Ein großer Kritikpunkt, auch bei unseren Lesern, war das Gear-System. Wer seine Ausrüstung im Endgame aufwerten möchte, kann Pech haben und sogar ein Downgrade erleben. Das soll mit einer großen Gear-Überarbeitung angepasst werden. Künftig wird es ein langsames, sicheres und ein schnelles, aber riskantes Aufwertungssystem geben:

Zusammen mit der geplanten Überarbeitung der Ausrüstung wollen wir einen alternativen Weg zur Aufwertung der Ausrüstung einführen, der den bereits erzielten Fortschritt nicht zurücksetzt. Beide Systeme werden parallel funktionieren, wobei der Spieler wählen kann, ob er es riskieren oder langsam, aber ohne Risiko weiter sammeln möchte. Das System wird in einer der späteren Phasen der Reform eingeführt werden und Gegenstände beinhalten, die man in einen speziellen, zusätzlichen Slot einsetzen kann.

Mit dem Gear-Update ändert sich aber noch mehr. Die größten Schritte soll es im April geben:

Legendäre Ausrüstungsgegenstände erhalten Slots zum Einsetzen der so genannten Drifs, die nützliche Modifikatoren bieten. Es liegt an den Spielern, zu entscheiden, welche Modifikatoren sie verwenden, aufwerten und zusammenführen wollen. Natürlich wird es für jeden Modifikator einen abnehmenden Nutzen geben, um zu verhindern, dass die Spieler übermächtige Builds erstellen. Die Reform wird den Spielern mehr Möglichkeiten geben – wir wollen, dass sie ihre Ausrüstung an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Des Weiteren sind eine neue Region auf der Weltkarte samt Stadt, neue Endgame-Instanzen und eine Erweiterung der täglichen PvE- und PvP-Aktivitäten geplant.

Eine Erhöhung des aktuellen Level-Caps wird zwar irgendwann kommen, doch birgt auch Risiken. Es klingt nicht so, als würde dies noch 2023 passieren:

Wir haben schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht, das Max-Level zu erhöhen. Wir sind sicher, dass neue Inhalte für hochstufige Spieler ein guter Zeitpunkt wären, um so etwas einzuführen, aber … es ist einfach nicht so einfach. Wir müssen das durchdenken und das Gesamtbild betrachten, denn je nachdem, welche Lösung wir wählen, würde dies die Balance des gesamten Spiels stören. Auf jeden Fall kann die Höchststufe in Zukunft angehoben werden.

Was ändert sich an den Servern? Aktuell wählt man einen Server mit einer bestimmten Sprache und genauso ist der Client dann auch eingestellt. Künftig sollt ihr jedoch in der Lage sein, eure Sprachversion zu wählen, egal auf welchem Server ihr spielt.

Neues MMORPG gilt für viele als große Sandbox-Hoffnung – Was macht Pax Dei so besonders?

Mobile- und Steam-Release sind geplant, um ein breites Publikum zu erreichen

Wie steht es um den Steam-Release? Neben den Anpassungen für die PC-Version wird Broken Ranks in diesem Jahr auch für Android und iOS erscheinen. Erste Tests dazu sollen Mitte des Jahres stattfinden. Neben dem Mobile-Release soll das MMORPG künftig auch auf Steam erscheinen:

Auch Steam war von Anfang Teil unseres Plans. Wir wollen jedoch alle größeren Probleme und Fehler beheben, die uns seit der Veröffentlichung begleitet haben, bevor wir auf Steam gehen. Die meisten dieser Dinge liegen bereits hinter uns, aber die Liste ist immer noch nicht leer. Wir wollen z.B. die Ausrüstung überarbeiten, die Haupthandlung erweitern, ein neues Gebiet und einen neuen Boss für das Mid-Game hinzufügen. Zuerst wollten wir die Hardcore-MMORPG-Fans erreichen, um unser Spiel mit ihrer Hilfe zu verbessern, und erst dann eine Steam-Veröffentlichung vornehmen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Was passiert als Nächstes? Für die nahe Zukunft sind ein neues Endgame-Dungeon und erste Teile der Gear-Reform geplant. Außerdem findet am 1. Juli 2023 die TaernCon statt, ein eigenes Offline-Event für Fans des Spiels. Diese Convention findet in Polen statt, wo auch die Entwickler beheimatet sind.

Was sagt ihr zu Broken Ranks? Habt ihr das MMORPG bereits ausprobiert oder lief es komplett unter eurem Radar?

