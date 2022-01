Morgen feiern 2 neue MMORPGs ihren Release – Für wen sind sie interessant?

Am 25. Januar kommen gleich zwei neue MMORPGs heraus, die unterschiedlicher kaum sein könnten. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch verrät euch, was die beiden Spiele ausmacht und für wen sie interessant sind.

Was sind das für MMORPGs? Die beiden neuen Spiele kommen von Indie-Studios, die jedoch beide bereits einen erfolgreichen Titel auf dem Markt haben, der quasi als Vorgänger fungiert:

Mit Broken Ranks erscheint ein interessantes MMORPG in der Iso-Perspektive (“schräg von oben”). Es setzt auf rundenbasierte Kämpfe und legt seinen Fokus vor allem auf PvE. PvP-Inhalte gibt es nur in speziellen Gebieten. Der Vorgänger ist hier Taern, ebenfalls ein MMO mit rundenbasierten Kämpfen.

Mortal Online 2 hingegen ist ein First-Person-MMORPG mit dem Fokus auf PvP. Hier kommt es regelmäßigen zu Duellen mit anderen Spielern in der offenen Welt. Wer stirbt, verliert zudem sein komplettes Inventar und seine angelegte Ausrüstung. Der Vorgänger hier ist Mortal Online 1.

Im Folgenden verraten wir euch, welche Features die beiden Spiele jeweils bieten und für welchen Spielertypen sie interessant sind.

Broken Ranks – Das MMORPG für Taktik-Fans

Was macht das Spiel aus? Broken Ranks ist ein Free2Play-MMORPG, das ihr über die offizielle Webseite des Spiels herunterladen könnt. Eine Version auf Steam ist derzeit nicht geplant. Es wird in Iso-Perspektive gespielt, ähnlich wie Lost Ark, jedoch setzt die Spielwelt auf 2,5D und wirkt eher wie ein Gemälde ohne viel sichtbare Tiefe.

Die große Besonderheit des Spiels ist das rundenbasierte Kampfsystem:

Wann immer ihr auf ein Monster in der offenen Welt trefft, werdet ihr in einen separaten Kampfbildschirm gebracht.

Dort könnt ihr innerhalb von 10 Sekunden eure Fähigkeiten und die Art eurer Verteidigung auswählen.

Insgesamt habt ihr 12 Aktionspunkte zur Verfügung, die ihr auf 5 Fähigkeiten und 3 Verteidigungsarten (Nahkampf, Fernkampf, Magie) aufteilen könnt. Ihr könnt bis zu fünf Punkte in jede Fähigkeit stecken.

Nach den 10 Sekunden werden dann die Aktionen ausgeführt. Euer Charakter kann theoretisch bis zu fünf Fähigkeiten in einer Runde einsetzen, sofern ihr jeder Fähigkeit mindestens einen Aktionspunkt investiert habt.

Ihr repräsentiert dabei eine Klasse, die ihr euch bei der Charaktererstellung ausgewählt habt. Zur Auswahl stehen unter anderem Bogenschütze, Druide, Ritter und Feuermagier. Mit dem Voodoo gibt es zudem eine eher einzigartige Klasse, die auf spirituelle Magie und “Mental Attacks” setzt.

Inhaltlich bietet euch das Spiel:

Eine düstere Story

Etliche Quests, die ihr erledigen könnt

Gruppen-Inhalte wie Dungeons und Raids

Crafting und Handel zwischen den Spielern

Einen Shop ohne Pay2Win-Inhalte und mit einer besonderen Premium-Währung, die ihr auch Ingame tauschen oder verschenken könnt

Es soll eine deutsche Lokalisierung bekommen

Entwickelt wird das Spiel von einem polnischen Indie-Studio und erstes Gameplay aus der Beta könnt ihr euch in diesem Video vom YouTuber MadMaster anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Für wen ist es interessant? Broken Ranks ist ein düsteres Spiel mit einem ganz eigenen Setting. Die Iso-Perspektive und das rundenbasierte Kampfsystem sind sehr speziell und werden nicht jedem zusagen. Doch genau diese Inhalte machen das MMORPG gleichzeitig so interessant.

Denn in jedem Kampf liegen strategische Entscheidungen für Angriff und Verteidigung. Die werden umso wichtiger, wenn man in Gruppen-Inhalte startet. Wahrscheinlich wird Broken Ranks zwar aufgrund dieser Inhalte ein Nischendasein fristen, doch wer Lust auf ein eher ungewöhnliches Spiel hat, sollte dem MMORPG zumindest eine Chance geben.

Da es Free2Play ist, habt ihr – außer ein bisschen Zeit – nichts zu verlieren.

Wann startet es genau? Broken Ranks öffnet seine Server am 25. Januar um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Bereits jetzt befindet sich das Spiel im Preload und ihr könnt den Client kostenlos herunterladen.

Mortal Online 2 – Das MMORPG für PvP-Fans, die Iso-Perspektive nicht mögen

Was macht das Spiel aus? Mortal Online 2 ist ein Sandbox-MMORPG mit einem Abo-Modell und starken Fokus auf PvP. Ihr könnt losziehen und die Welt erkunden, ein Haus bauen und sogar ein eigenes Imperium gründen. Allerdings besteht ständig die Gefahr, dass euch andere Spieler dabei töten.

Wenn ihr sterbt, verliert ihr eure gesamte Ausrüstung, denn im Spiel gibt es Full-Loot. Allerdings spielt die Ausrüstung keine so große Rolle, sondern der persönliche Skill steht im Vordergrund, ähnlich wie bei Albion Online. Wer zudem ungefragt Spieler tötet, wird als Mörder abgestempelt. Das hat auch Nachteile, denn ab einem gewissen Punkt greifen euch die Wachen von Städten an.

Ein Highlight des MMORPGs ist das Action-Kampfsystem, das an For Honor erinnert. Ihr bestimmt bei einem Angriff oder einem Block auch die Richtung. Kommt ein Angriff von rechts und ihr blockt links, trifft euch der Schlag trotzdem mit voller Wucht. Das erfordert einiges an Übung.

Mortal Online 2 bietet euch dabei die folgenden Inhalte:

Nah- und Fernkampf und Kämpfen zu Pferd

Ein tiefgehendes Crafting-System

Freier Handel zwischen den Spielern

Eine komplett offene Spielwelt

Das Spiel überzeugt außerdem durch seine hübsche Grafik und will nach eigener Aussage “besonders immersiv” sein. Darum nutzt es auch die Ego-Perspektive.

In diesem Video vom YouTuber TheLazyPeon bekommt ihr einen ersten Einblick in das neue MMORPG:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Für wen ist es interessant? Mortal Online 2 richtet sich an Spieler, die Lust auf Sandbox und PvP haben. Wer sich auf das Spiel einlässt, sich in einer Gilde engagieren kann und zudem Spaß an Theorycrafting hat, der sollte sich das PvP-MMORPG ruhig anschauen. Denn es bietet ein gutes Kampfsystem, solide Grafik und etliche Mechaniken, die sehr tief gehen.

Allerdings ist das Spiel nichts für Fans von klassischen MMORPGs mit einer Heldenstory, linearen Quests und Dungeons. Denn all das gibt es in Mortal Online 2 nicht.

Schwierig ist zudem das Bezahlsystem, das auf ein Buy2Play-Modell samt Abo setzt. Eine große Hürde, die wohl nur wenige Spieler überspringen werden. Doch aus denen könnte sich eine enge und starke Community bilden.

Wann startet es genau? Mortal Online 2 feiert seinen Release am 25. Januar um 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Schon jetzt könnt ihr theoretisch loslegen, da sich das MMORPG bereits im Early Access befindet. Ich selbst habe es bereits in der Beta ausprobiert und einen Anspielbericht verfasst:

