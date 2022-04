Das niedliche MMORPG MapleStory gedeiht seit 19 Jahren – Das ist alles in dieser Zeit passiert

Das MMORPG MapleStory aus Südkorea ist schon seit 2003 online. In all den Jahren hat sich das Spiel stetig weiterentwickelt und wurde immer größer und komplexer. Erfahrt hier, wie sich das Spiel in 19 Jahren entwickelt hat und welche Inhalte seit Release dazu gekommen sind.

Was genau ist MapleStory? MapleStory ist ein MMORPG vom südkoreanischen Publisher Nexon und dem Studio Wizet. Das Spiel erschien 2003 in seinem Heimatland, wurde aber in den 19 Jahren seit Release auf der ganzen Welt verbreitet und seitdem immer weiterentwickelt.

MapleStory setzt auf niedliche Anime-Grafik im Chibi-Stil und eine für MMORPGs ungewöhnliche Perspektive. Ihr spielt MapleStory nämlich von der Seite in einer 2D-Sidescroller-Ansicht, die an ein Jump&Run erinnert.

Doch so, wie wir heute MapleStory wahrnehmen, war es nicht immer. In den Jahren seit Release hat sich viel getan und in den folgenden Absätzen erfahrt ihr, wie sich das MMORPG bis heute entwickelt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die ersten Jahre nach dem Release bis 2010

So sah es zum Start aus: Als MapleStory im Jahre 2003 erschien, konnten es erstmal nur Spieler in Südkorea zocken. Das Spiel war voll auf koreanische Spieler zugeschnitten, hatte massig kulturelle Anspielungen und sogar koreanische Promis ließen sich im Spiel blicken.

Die große Spielzone der Frühzeit war eine Region namens Victoria Island, auf der sich die Spieler damals zuhauf tummelten, Monster erledigten und Quests abschlossen.

Ende 2003 erschien MapleStory auch noch auf Japanisch, aber dann war erstmal einige Jahre Schluss und außerhalb Japans und Südkoreas wussten nicht viele überhaupt von dem putzigen MMORPG.

Wann kam MapleStory im Rest der Welt raus? Das änderte sich erst 2005, als MapleStory auch in Nordamerika, Taiwan und Südostasien erschien. Der EU-Release erfolgte zwei Jahre später im April 2007.

Schon damals war MapleStory durch seinen Grafikstil und vor allem die ungewöhnliche 2D-Perspektive ein besonderes Spiel. Doch der sprichwörtliche „Große Knall“ kam erst im Jahre 2010.

Die Höhepunkte vom „Big Bang“ bis heute

Was war der Big Bang? Im Jahre 2010 krachte es in MapleStory. Denn das große Update dieses Jahres hieß „Big Bang“ und krempelte das Spiel ordentlich um. Und das ist wörtlich zu nehmen. Denn Big Bang war nicht nur ein einfaches Update, es war im Grunde eine Überarbeitung der gesamten Spielwelt.

Sogar der Programmcode des Spiels wurde größtenteils neu geschrieben und das Spiel auf diese Weise grundlegend geändert.

Die Region Victoria Island wurde ebenfalls massiv überarbeitet. Gebiete wurden neu arrangiert und zugänglicher. Dazu kamen neue und stärkere Monster sowie ein höherer Level-Cap. Sogar das User-Interface hat sich damals geändert.

Außerdem wurde die Story vorangetrieben und die Handlung um den mysteriösen „Black Mage“ nahm Fahrt auf. Denn die Umwälzungen in der Spielwelt waren nicht einfach so passiert.

Sie wurden im Spiel durch die Machenschaften eben jenes finsteren Magiers erklärt, der nach langer Zeit von seinen Kultisten zurückgeholt wurde. Der Kampf gegen den Magier und seine Schergen war daher ebenfalls ein wichtiges Element des Updates und es gab neue Klassen, Gebiete und Quests, die sich dem Widerstandskampf gegen die neuen Feinde widmeten.

Was kam noch alles ins Spiel? Die Geschichte um die Rückkehr des Black Mage hatte dann 2018, also 15 Jahre nach Release des Spiels, ihren Höhepunkt. Jahrelang wurde der Plot vor allem nach 2010 vorangetrieben und zahlreiche Updates setzten den Kampf immer weiter fort.

2018 kam dann das lang ersehnte Update namens „Black Mage“ und darin konnten Spieler auf Stufe 250 aufsteigen und dem Magier selbst entgegentreten.

Der nächste Meilenstein der Entwicklung folgte im Jahre 2020 mit dem Update „Awake“. Highlight war hier eine 5. Stufe von Skills, die besonders mächtige Super-Fähigkeiten für alle Helden zur Verfügung stellte.

Im Jahre 2021 wurde dann in einem weiteren großen Update namens „Neo“ der neue Oberschurke Darmoor offenbart, der seitdem die weitere Story bestimmt. Außerdem gab es eine neue Klasse namens „Cain“, die eine eigene Story mit sich bringt.

So erfolgreich ist das Spiel: In seiner langen bisherigen Lebenszeit war MapleStory ein großer Erfolg für Publisher Nexon. Durch Mikrotransaktionen im Cash-Shop wurden bis ins Jahr 2020 insgesamt 3 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Das sind umgerechnet 2,7 Milliarden Euro. Über 180 Millionen User waren bis zu diesem Zeitpunkt registriert. MapleStory ist also auch fast 20 Jahre nach seinem Launch noch ein äußerst erfolgreiches Spiel und soll auch in Zukunft durch Updates und neue Inhalte weiterentwickelt werden.