Tower of Fantasy: Neuer Trailer zeigt, wie emotional die Story im kommenden Update wird

Das Anime-MMORPG Tower of Fantasy steht kurz vor der ersten großen Erweiterung. Im Trailer zeigen die Entwickler jetzt die Story aus der Perspektive der Figur Lin, die ihr bald ziehen könnt.

Im Voiceover erzählt die Figur Lin, sie habe von anderen Biomen auf der Welt gehört, kenne aber nur die Wüste. „Alles was ich sehen kann, ist die Wüste und eine endlose Verwüstung“, sagt sie. Lin sagt, sie hoffe, eines Tages die Wüste verlassen zu können, um etwas Neues zu sehen.

Im Trailer sehen wir den Boss Rudolph sowie ein paar bisher Unbekannte, die die Figuren bekämpfen. Einer davon sieht aus wie ein fliegender Bison aus Metall, ein anderer kämpft mit zahlreichen Messern, die um ihn herumfliegen.

Vera soll noch im Herbst erscheinen

Das Update „Vera“ wird die erste Erweiterung von Tower of Fantasy. Ihr betretet eine Wüstenlandschaft und könnt dort neue Inhalte entdecken. Eine neue Stadt mit einer düsteren Geschichte steht im Mittelpunkt. Dort wohnt auch die Figur Lin.

Wann genau erscheint Vera? In den Kommentaren sowie in der gesamten Community tummelt sich außerdem das Gerücht, dass es bereits einen Release-Termin für das Update gibt – den 16. Oktober. Das Gerücht „basiert auf einem kommenden Event und den Aussagen eines chinesischen Spielers“, schreibt der Nutzer Spoonly Doodly unter dem Video bei YouTube.

Die offizielle Aussage über den Release von Vera bleibt aber weiterhin, dass das Update auf jeden Fall noch 2022 erscheint. Im „späten Herbst“ sollen wir es spielen können.

Das sagt die Community noch: Spieler von Tower of Fantasy sind bezüglich des Updates sehr aufgeregt und können es kaum erwarten. Wir haben ein paar Eindrücke aus den Kommentaren bei YouTube gesammelt:

Armee Dex: „Sie haben Lins englische Stimme fertig. Das heißt Vera 2.0 ist sehr nah!“

James Wilcox: „Die Voice-Actress ist perfekt. Ich bin so unglaublich aufgeregt.“

kasso123: „Tower of Fantasy verdient eine größere Fanbase.“

DemonicRobots: „Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das sich zwischen Version 1.0 und 2.0 so stark verbessert hat. Einfach unglaublich.“

Kahraman adyi: „Lin ist der kreativste Charakter in dem Spiel. Ich hoffe, zukünftige Banner werden genauso kreativ sein.“

Benji A: „Vera sieht so einzigartig und cool aus. Ich freue mich darauf, alles zu entdecken und neue Charaktere zu treffen.“

Vor ein paar Tagen erhielt Tower of Fantasy außerdem noch ein Update. Darin wurde unter anderem ein Housing-System in das MMORPG eingeführt.

Was sagt ihr zu dem kommenden Update in Tower of Fantasy? Seid ihr genauso aufgeregt, wie die Spieler aus den Kommentaren? Wie viele Stunden habt ihr bereits in dem MMORPG verbracht? Spart ihr gerade eure dunklen Kristalle, um Lin zu ziehen, wenn es so weit ist? Glaubt ihr, die Gerüchte um das Release-Ddatum stimmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

