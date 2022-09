Tower of Fantasy: KK erhöhen – Das bedeutet der Wert und so verbessert ihr ihn

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Wie erhöhe ich ihn? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, euren KK-Wert in Tower of Fantasy zu erhöhen:

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Um euren Suppressor erhöhen zu können, muss euer Charakter ab einem gewissen Suppressor-Level einen bestimmten KK-Wert überschreiten. Euer Suppressor gewährt euch Schutz vor Strahlung und ist daher essenziell in Tower of Fantasy.

Was ist der KK-Wert? Bei dem Wert handelt es sich sozusagen um euren Gear Score. Auf Englisch wird er mit CS abgekürzt, was für „Combat Score“ steht, auf Deutsch ist es die „Kampfkraft“.

Ihr könnt das Maxlevel erreichen, doch wer nicht auf den KK-Wert achtet, wird trotzdem nicht allzu gut in Tower of Fantasy sein. Es ist daher wichtig, die Zahl im Auge zu behalten und zu wissen, wie man sie erhöht.

Im MMORPG Tower of Fantasy ist nicht nur euer Level wichtig, sondern auch der KK-Wert. Wir von MeinMMO erklären euch, was das ist und wie ihr den Wert erhöht.

Insert

You are going to send email to