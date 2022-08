Neues MMORPG Tower of Fantasy zeigt beeindruckenden Trailer zum Release – Fans feiern die Grafik

Heute feiert das neue Anime-MMORPG Tower of Fantasy seinen Release und besticht mit einem beeindruckenden Trailer. Die Fans zeigen sich euphorisch und haben Lust auf das Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Tower auf Fantasy ist ein kostenloses MMORPG im Anime-Stil des Entwicklers Hotta Studio. Der Titel setzt auf eine große, offene Spielwelt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt. Optisch erinnert das Spiel an Genshin Impact.

Das MMORPG wurde am heutigen 11. August 2022 veröffentlicht und erschien auf der offiziellen Webseite des Spiels sowie für Mobile-Geräte im App-Store und im Google Play Store. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das MMORPG ebenfalls bei Steam und im Epic Games Store verfügbar sein.

Launch-Trailer mit kinoreifer Inszenierung

Was ist das für ein Trailer? Mit dem neuen Trailer möchte Tower of Fantasy den Launch des MMORPGs einleiten. Zwar sehen wir keine Gameplay-Szenen, doch auch die cineastische Inszenierung weiß zu überzeugen.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer zeigt die Entwicklung eines Charakters des MMORPGs. Besonders auffallend ist die Aussage „Du hast mich immer beschützt, jetzt will ich alle von euch beschützen“ (Minute 00:42 bis 00:52). Bereits in einem vorherigen Trailer sahen wir dramatischen Szenen zu der Geschichte des jungen Mädchens.

Wie kam der Trailer an? Neben einigen Kommentaren zu Server-Problemen und Warteschlangen war die Stimmung auf YouTube bezüglich des Trailers größtenteils positiv. Bei knapp 24.000 Aufrufen kommt der Trailer mit 2.500 Likes zu 91 Dislikes gut bei den Fans an. In den Kommentaren finden sich Aussagen wie:

Mythisch: „Die Grafik und alles ist so krank, ich werde so viel Spaß haben!“

Nyx Xade Gaming: „Nachdem ich so lange gewartet habe, wird es endlich veröffentlicht.“

Raiden Dog: „Ich bekomme nächste Woche einen neuen PC und kann es kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen. Es sieht toll aus!“

Mytsuhide: „So episch, ich liebe dieses Spiel.“

Eren: „Ich bin gespannt auf dieses Spiel! Ich habe es bereits heruntergeladen, aber ich bin gerade auf der Arbeit. Ich werde es spielen, wenn ich nach Hause komme.“

Was sagt ihr zu Tower of Fantasy? Findet ihr, dass es interessant aussieht und wollt es testen oder ist das MMORPG eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr bereits Spaß an dem MMORPG habt, dürft ihr euch im August sogar über kostenlose Items freuen.

Tower of Fantasy: Promo Codes schenken euch kostenlose Items im August