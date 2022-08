Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Lange ist es nicht mehr hin bis zum offiziellen Release von MMORPGs „Tower of Fantasy“. Um euch die Wartezeit noch etwas zu versüßen, haben die Entwickler einen kurzen Trailer zur Open World veröffentlicht.

Was erwartet mich in der Open-World von ToF? Im neuen MMORPG „Tower of Fantasy“ erwartet euch eine riesige Welt, die ihr mit euren Freunden im Team oder Solo erkunden könnt. Dabei kommt ihr auf euren Reisen an verschiedenen Orten vorbei. Große Vergnügungsparks, eklige Bosse oder riesige Türme, die bereit sind, erklommen zu werden.

Doch keine Sorge, ihr müsst große Distanzen nicht zu Fuß zurücklegen. Eurer Charakter kann mit seinem individuellen Fahrzeug rumheizen und so in kürzester Zeit eine große Strecke zurücklegen.

Wann startet der Release von Tower of Fantasy? Der Release wurde von den Entwicklern überraschend über Twitter angekündigt. Dabei werden am 11. August, 02.00 Uhr die Tore von „Tower of Fantasy“ offiziell für alle Spieler geöffnet. Nähere Infos zum Release und wie gehyped die Community ist, erfahrt ihr in unserem verlinkten Beitrag.