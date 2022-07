Neues Anime-MMORPG erinnert an Genshin Impact – Begeistert Fans mit überraschender Release-Ankündigung

Das MMORPG Tower of Fantasy (PC/ Android/ iOS) hat überraschend sein Release-Datum bekannt gegeben. Auf Twitter zeigen sich die Spieler erfreut, bald das MMORPG spielen zu können.

Was ist Tower of Fantasy? Tower of Fantasy erinnert auf den ersten Blick an Genshin Impact, aber es setzt auf viele eigene Ideen. Während Genshin Impact ein Action-RPG ist, wo ihr euch hin und wieder mit anderen Spielern zusammentun könnt, ist Tower of Fantasy ein waschechtes MMORPG.

Tower of Fantasy ist ein MMORPG mit einer bunten SciFi-Welt, einem aktiven Kampfsystem und Gacha-Mechanik bei den Waffen und Avataren. Wollt ihr also neue Charaktere oder Waffen haben, dann müsst ihr euch auf den Zufall verlassen. Das dürfte vor allem diejenigen unter euch abschrecken, die bereits mit dem Gacha-System von Genshin Impact nicht warm geworden sind.

Unser MMORPG-Experte Alexander Leitsch hat Tower of Fantasy bereits ausprobieren können und findet das Spiel deutlich besser als Genshin Impact:

Tower of Fantasy ist das MMORPG, das Genshin Impact hätte sein sollen

Release von Tower of Fantasy ist bereits am 10. August 2022

Wann ist der Release? Die Entwickler von Tower of Fantasy haben auf Twitter angekündigt, dass das Spiel am 10. August 2022 um 20 Uhr Eastern Time offiziell erscheinen werde.

Für uns in Deutschland bedeutet das, dass ihr das Spiel erst am 11. August starten könnt. Denn 20 Uhr Eastern Time (EDT) ist bei uns 2 Uhr morgens.

Wo kann ich das MMORPG spielen? Tower of Fantasy wird zeitgleich auf mehreren Plattformen veröffentlicht. Ihr könnt das Spiel auf folgenden Geräten spielen:

Windows-PC (Steam und Epic sowie dem eigenen Client)

Mobilegeräte mit Android oder iOS.

Laut Entwickler und offizieller Webseite könnt ihr mit anderen Plattformen zusammenspielen. Zockt ihr am liebsten auf dem Handy, dann könnt ihr gemeinsam mit Usern unterwegs sein, die sich das Spiel lieber auf dem PC installieren wollen.

Ob ihr dann im PvP mit dem Handy auch gegen PC-Spieler antreten müsst und dadurch eventuelle Nachteile habt, können wir euch jedoch nicht sagen. Das wird sich zum Release zeigen.

Fans zeigen sich vom baldigen Release begeistert

Wie reagiert die Community? Die User zeigen sich auf Twitter auf jeden Fall begeistert, dass sie sich schon bald in die bunte Welt des Planeten Aida stürzen können.

Einige User hoffen sogar darauf, dass das Spiel nach einem erfolgreichen Release auch noch eine PS5-Version bekommen werde. Bisher ist jedoch zu einer Version für Xbox und PS4/ PS5 nichts bekannt.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auch, dass ihr bereits in rund 2 Wochen mit Tower of Fantasy starten und euch in die Sci-Fi-Welt stürzen könnt oder werdet ihr einen Bogen um den Konkurrenten von Genshin Impact machen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Auch die Entwickler von Genshin Impact sind nicht still gewesen und haben mittlerweile ein neues Action-RPG angekündigt. Das Spiel mit dem Namen „Zenless Zone Zero’s“ startet außerdem bald die erste Beta, bei der ihr teilnehmen könnt:

