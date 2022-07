Entwickler von Genshin Impact arbeiten an Action-RPG – Kündigen Beta an

Der chinesische Entwickler mihoYo/HoYoverse ist berühmt für das Spiel Genshin Impact. Jetzt arbeiten sie an einem neuen Anime-RPG mit dem Namen Zenless Zone Zero’s und starten am 5. August 2022 einen Beta-Test.

Was ist das für ein Spiel? Zenless Zone Zero‚s ist ein Action-Shooter, der in einer offenen Welt spielen soll. Das Anime-RPG erinnert grafisch auf den ersten Blick an Persona 5, ebenfalls ein actionreiches Rollenspiel. Zenless Zone Zero‚s wirft euch in die Stadt New Eridu, die ihr erkunden und dort Feinde bekämpfen könnt. Die Spielwelt soll „lebendig und paranormal“ sein.

Es gibt Labyrinthe zu bewältigen, also vermutlich eine Art Dungeon. Auf der Homepage steht, dass ihr diese mit eurem „Squad“ betreten könnt, ein Multiplayer ist also nicht auszuschließen.

Alternativ könnte mit Squad gemeint sein, dass ihr verschiedene Charaktere im Team habt, die ihr alle selbst bedient, wie es bei Genshin Impact der Fall ist. Hier findet ihr einen Überblick über die besten Charaktere in Genshin Impact.

Weitere Infos zum Gameplay gibt es aktuell noch nicht. Das wird sich mit der Beta vermutlich ändern.

Schaut euch auch das neue Anime-MMO Tower of Fantasy an:

Wie kann ich an der Beta teilnehmen? Wer mitmachen will, muss sich beeilen. Bis zum Abend des 27. Julis könnt ihr die Website besuchen und oben rechts auf den Button „Sign Up“ klicken. Ihr müsst eure E-Mail-Adresse angeben und einige Fragen zu euren Interessen und bereits gespielten Spielen angeben.

Anschließend bekommt ihr einen Code per Mail, mit dem ihr euch verifiziert. Ob ihr dabei seid, erfahrt ihr ebenfalls per Mail.

Für wen lohnt sich das Spiel? Zenless Zone Zero‚s eignet sich für euch, wenn ihr…

Anime-Grafiken mögt

Persona, Soulworker und/oder Genshin Impact gespielt habt

Ein Fantasy- und Sci-Fi-Universum erkunden möchtet

Interesse an der Story von New Eridu habt

Was denkt ihr über Zenless Zone Zero‚s? Meint ihr es wird rein für Solo-Spieler, oder wird es einen Multiplayer wie bei Genshin Impact geben? Wollt ihr das Spiel ausprobieren und habt euch für die geschlossene Beta angemeldet? Oder wartet ihr lieber bis zum Release? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Falls ihr noch warten und in der Zeit Genshin Impact spielen wollt, schaut euch die Tier-List der aktuell besten Charaktere an.