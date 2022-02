Alle 46 Charaktere von Genshin Impact im Ranking – Nach dem, wie oft sie im End-Game genutzt werden

Der gewundene Abgrund ist der End-Game-Dungeon von Genshin Impact. Je nach Gegnern werden bestimmte Charaktere mit in den Dungeon genommen. Wir zeigen euch die beliebtesten Charaktere, die die Spieler in Patch 2.4 mit in den gewundenen Abgrund nehmen.

Wie funktioniert der gewundene Abgrund? Insgesamt gibt es 12 Ebenen im gewundenen Abgrund. Bis Ebene 4 müsst ihr ein Team aus maximal vier Figuren in den Dungeon schicken, Monster in einer gewissen Zeit besiegen oder ein Objekt beschützen.

Ab Ebene 5 müsst ihr 2 Teams bestehend aus maximal 4 Mitgliedern in zwei verschiedene Dungeon-Teile schicken. Die komplette Ebene gilt als geschafft, wenn beide Teams die Herausforderungen bestehen.

Wie ist diese Liste aufgebaut? Wir ranken die Charaktere abwärts und fangen mit dem Helden an, der am häufigsten in den gewundenen Abgrund mitgenommen wird. Die Top 5 erläutern wir euch dabei etwas näher.

Genshin Impact: Tier List mit den besten Charakteren im Februar 2022

Platz 1: Kazuha Kaedehara

Nutzung in %: 94,9

94,9 Rarität: 5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich

5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich Element: Anemo

Anemo Waffe: Einhänder

Warum wird der Charakter gerne mit in den Dungeon genommen? Kazuha kann vor allem eines: Gegner mit seiner Elementarfähigkeit zusammenziehen. Im gewundenen Abgrund kommt es manchmal auf jede Sekunde an und da ist es von Vorteil, die verstreuten Gegner an einem Platz sammeln zu können.

Zusammen mit seiner Spezialfähigkeit kann Kazuha zusätzlich den Schaden von anderen Teammitgliedern boosten, wenn er eine Verwirblung auslöst. Habt ihr auch noch das 2. Sternbild des Helden freigeschaltet, gibt er euch 200 Punkte Elementarkunde obendrauf, wenn ihr im Feld der Spezialfähigkeit steht – das boostet den Schaden der Reaktionen des Teams nochmal mehr.

Kazuha ist also ein ziemlich gutes Gesamtpaket, was Schaden, Crowd Control und Support angeht.

Ausführliche Builds für Kazuha haben wir euch hier beschrieben: Die besten Build-Optionen für Kazuha, die ihr spielen könnt.

Platz 2: Zhongli

Nutzung in %: 91,8

91,8 Rarität: 5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich

5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich Element: Geo

Geo Waffe: Stangenwaffe

Warum wird der Charakter gerne mit in den Dungeon genommen? Zhongli ist besonders dafür da, euer Team mit seinen starken Schilden zu schützen. Durch das Schild werdet ihr nicht weggeschleudert oder steckt Schaden ein, das kann wahnsinnig helfen, um Zeit zu sparen oder ihr könnt sogar ganz auf einen Heiler verzichten.

Der Geo-Held kann aber nicht nur Schilde weitergeben, sondern auch ordentlich Schaden mit seiner Spezialfähigkeit anrichten. Seine Elementarfähigkeit bleibt derweil als Geo-Objekt auf dem Feld, kann Feinde aufhalten und ihnen Geo-Schaden zufügen.

Zusammen mit einem anderen Geo-Charakter wird der Team-Bonus „beständiges Gestein“ ausgelöst, der die Geo-Resistenz von Gegnern senkt und die Schilde von Zhongli nochmal verstärkt.

Platz 3: Bennett

Nutzung in %: 91,3

91,3 Rarität: 4-Sterne, jederzeit aus allen Gacha-Bannern erhältlich

4-Sterne, jederzeit aus allen Gacha-Bannern erhältlich Element: Pyro

Pyro Waffe: Einhänder

Warum wird der Charakter gerne mit in den Dungeon genommen? Bennett ist der beste Support, den man sich im gewundenen Abgrund wünschen kann: starker Heal und starker Buff. In seiner Spezialfähigkeit erhaltet ihr zur gleichen Zeit Heilung in regelmäßigen Abständen und einen beständigen Angriffs-Buff, solange ihr im Feld der Fähigkeit steht.

Seine Elementarfähigkeit besitzt zudem einen kurzen Cooldown und kann zuverlässig Pyro-Partikel für andere Charaktere sammeln, damit ihre Spezialfähigkeit schneller aufgeladen wird. Eine beliebte Kombi sind Bennett und Xiangling.

Einen ausführlichen Build zu Bennett haben wir euch hier beschrieben: Bennett als epischer Support in Genshin Impact – Das ist sein Build.

Platz 4: Xingqiu

Nutzung in %: 90,2

90,2 Rarität: 4-Sterne, jederzeit aus allen Gacha-Bannern erhältlich

4-Sterne, jederzeit aus allen Gacha-Bannern erhältlich Element: Hydro

Hydro Waffe: Einhänder

Warum wird der Charakter gerne mit in den Dungeon genommen? Xingqiu wird gerne mitgenommen, da die Spieler vor allem auf seine Spezialfähigkeit zählen. Nach dem Wirken dieser kommen beim Angreifen zwischenzeitlich Regenschwerter vom Himmel gestürzt, richten Schaden an Gegnern an und verleihen ihnen den Status „Nass“.

Die Spezialfähigkeit bleibt sogar dann erhalten, wenn Xingqiu ausgewechselt wird. Dadurch kann zusammen mit dem Nass-Status regelmäßig ein anderes Element kombiniert werden, um so Reaktionen hervorzurufen, die ordentlich Schaden anrichten.

Seine Elementarfähigkeit fängt zudem etwas Schaden von Feinden ab und kann euch beim Verschwinden minimal heilen. In brenzligen Situationen kann das sehr hilfreich sein.

Platz 5: Raiden Shogun

Nutzung in %: 89,3

89,3 Rarität: 5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich

5-Sterne, nur aus dem Figurenaktionsgebet erhältlich Element: Elektro

Elektro Waffe: Stangenwaffe

Warum wird der Charakter gerne mit in den Dungeon genommen? Der allmächtige Raiden Shogun kommt besonders wegen ihrer Spezialfähigkeit oft zum Einsatz. Setzt sie die Spezialfähigkeit ein, richtet sie nicht nur hohen Schaden an, sondern sammelt für alle Teammitglieder Elementarenergie, damit der Rest des Teams direkt nach ihrem Einsatz auch ihre Spezialfähigkeiten wirken können.

Durch den Einsatz der Spezialfähigkeiten der anderen Teammitglieder sammelt Raiden „Charkra-Desiderate“, die ihre Spezialfähigkeit wieder stärken. So entsteht ein zuverlässiger Kreislauf im Team und gewährleistet den kontinuierlichen hohen Schadensoutput aller Helden im Team.

Nicht nur das: Ihre Elementarfähigkeit ist ebenfalls nützlich. Denn die bleibt auch bestehen, wenn Raiden Shogun ausgewechselt wird. Während die Elementarfähigkeit besteht, wird zwischendurch Elektro-Schaden an den Gegnern ausgelöst, sobald andere Teammitglieder angreifen. Das sorgt für Extra-Schaden und starke Kombinationen mit Reaktionen.

Wie ihr Raiden Shogun richtig spielen könnt und noch mehr Infos zu Genshin Impact findet ihr hier:

Ranking der restlichen 41 Charaktere

Bild Name Nutzung in % Ayaka Kamisato 88 Venti 82,8 Ganyu 79,5 Xiangling 72,8 Hu Tao 72 Kokomi Sangonomiya 69,2 Albedo 66,5 Shenhe 65,4 Arataki Itto 61,5 Eula 58 Diona 55,3 Mona 53,8 Xiao 50 Tartaglia 41,5 Yoimiya 40,3 Saccharose 38,6 Jean 32,9 Fischl 28,5 Rosaria 22,8 Gorou 18,1 Beidou 16,2 Sarah Kujou 16,1 Klee 15,8 Yun Jin 15,8 Thoma 11,4 Ningguang 11 Qiqi 10,4 Noelle 10,2 Diluc 9 Keqing 8 Chongyun 7,7 Barbara 7,1 Kaeya 5,9 Reisende/r 4,3 Yanfei 2,4 Sayu 2,1 Lisa 1,1 Xinyan 1 Amber 0,9 Razor 0,8 Aloy 0,2

Was ist mit euch? Könnt ihr die Liste so unterstützen oder habt ihr einen Geheimtipp? Welche Charaktere aus Genshin Impact nehmt ihr am liebsten mit in den gewundenen Abgrund? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

5 unterschätzte Charaktere in Genshin Impact – So stark sind die „schwachen“ Figuren wirklich