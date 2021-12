5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Januar 2022 empfehlen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Euch erwartet im Januar also jede Menge neuer Content in Genshin Impact. Doch nicht nur neuer Content ist interessant, denn es gibt derzeit einige Gründe, um (wieder) mit Genshin anzufangen. Warum sich das Anfangen jetzt generell lohnt, hat MeinMMO-Autorin Lena hier für euch zusammengestellt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genshin Impact erinnert optisch stark an das Spiel Zelda: Breath of the Wild . Doch es hat neben der Grafik auch einige spielerische Highlights zu bieten:

Jedoch überzeugt das Spiel mit einer Vielfalt an Aufgaben, täglichen Quest und neuen Service-Updates, was es fast schon zu einer Art MMO macht.

2022 startet bald und im neuen Jahr erwarten euch einige Spiele-Highlights. Was sich bei den MMOs und Online-Spielen im Januar tut und welche Spiele sich besonders lohnen, verraten wir von MeinMMO in dieser Liste.

Insert

You are going to send email to