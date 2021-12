5 Gründe, um gerade jetzt mit Genshin Impact (wieder) anzufangen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Aktuell läuft noch der Patch 2.3 in Genshin Impact – alles dazu könnt ihr in unserem passenden Artikel finden: Genshin Impact: Alles zu Patch 2.3 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Alles in allem bietet Patch 2.4, samt dem Laternen-Festival, auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um einen Blick (zurück) in Genshin Impact zu wagen.

Was erwartet Rückkehrer? In Patch 2.4 von Genshin Impact kommt eine neue Insel ins Gebiet von Inazuma: Enkanomiya.

Wenn ihr doch etwas mehr Action möchtet, schickt euch das Event „A Study in Potions“ in einen Dungeon mit verschieden starken Monstern, die ihr besiegen müsst.

Ihr könnt auch einfach euer ganz eigenes Feuerwerk in verschiedenen Größen und Farben erstellen, um sie anschließend in die Luft zu feuern und euer Kunstwerk zu bewundern.

Was erwarten euch als Neulinge? Startet ihr Genshin Impact erst jetzt, habt ihr eine Vielfalt an Gebieten zu entdecken. Zudem bekommt ihr viele Materialien und massig Gacha-Währung durch Quests, Rätsel und Herausforderungen geschenkt, die alteingesessene Spieler schon längst abgeholt haben.

160 Urgestein, 1x verwobenes oder vorbestimmtes Schicksal gewähren euch eine Ziehung an den Gacha-Bannern. Das verwobene Schicksal lässt euch an Event-Bannern ziehen, während das vorbestimmte Schicksal für den Standard-Banner gilt, der jederzeit im Spiel verfügbar ist.

Ganyu gehört ebenfalls zu den stärksten Main-DPS in Genshin Impact. Mit ihrem Bogen verursacht ihr aus der Entfernung hohen Kryo-Schaden an den Feinden.

Die Rückkehrer, die mindestens Abenteuerstufe 7 erreicht hatten, können bis zum 4. Januar saftige 1.600 Urgestein aus ihrer Ingame-Post abholen . Zudem laufen jetzige Events, die euch ebenfalls einiges an Urgestein geben. Damit gewappnet, könnt ihr an den jetzigen oder den kommenden starken Gacha-Bannern ziehen.

Warum gerade jetzt beginnen und nicht erst am 5. Januar? Die Neueinsteiger unter euch können erst von den ganzen Belohnungen und Events während des Festivals profitieren, wenn ihr Abenteuerstufe 10 erreicht habt. Das geht relativ schnell und ihr könnt am 5. Januar dann direkt an den Events teilhaben.

Der Patch 2.4 von Genshin Impact kommt am 5. Januar raus und bringt einiges mit, was euch dazu bewegen könnte, (wieder) ins Gacha-Game einzusteigen. Zum jährlichen Laternen-Festival gibt es zahlreiche Belohnungen und Herausforderungen, die euch bei Laune halten.

