Wir wollten von euch wissen welchen 5-Sterne Charakteren aus Genshin Impact ihr euch am ehesten zurückwünscht. Daraufhin hat MeinMMO ein Ranking erstellt, welches sich aus euren Stimmen ergeben hat.

Was war der Anlass der Umfrage? 5-Sterne Charaktere sind in Genshin Impact das, worauf die meisten Spieler sparen und ihre Augen gerichtet haben. In Zufallsbannern (Gacha-Bannern), können einzelne Helden für eine kurze Zeit gezogen werden, bevor sie für einige Monate verschwinden.

Demnach muss man teilweise sehr lange warten, bis die geliebte Figur ihre Rückkehr ankündigt. Wir wollten daher von euch wissen, auf welchen 5-Sterne Charakter ihr sehnsüchtig wartet und endlich in einem Gacha-Banner sehen wollt.

Hier sind eure Antworten: An der Umfrage haben insgesamt 2.566 MeinMMO-Leser teilgenommen und jeder von euch hatte drei Stimmen zur Verfügung. Insgesamt kamen so 4.781 einzelne Votes zusammen.

Wir listen euch anhand dessen alle Charaktere im Ranking auf – von wenig bis heiß begehrt. Nebenbei geben wir euch einige Infos über die Figuren, ihre Fähigkeiten und welchen Tier sie auf unserer Genshin Impact Tier List belegen, damit ihr eine ungefähre Einordnung ihrer Stärke bekommt.

Platz 11: Tartaglia

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Mit 1,76 % (84 Stimmen) belegt Tartaglia bei euch den letzten Platz. Nicht verwunderlich, denn er hatte bisher als einziger 5-Sterne Charakter 3 Reruns erhalten. Zuletzt war er im Figurenaktionsgebet in Patch 2.2 erhältlich.

Wer ist Tartaglia? Tartaglia, auch genannt Childe, ist der 11. und jüngste der Fatui Harbinger. Er sucht stetig das Schlachtfeld und ist immer offen für wilde, blutige Kämpfe. Diese Eigenschaft versteckt er jedoch hinter einem falschen, freundlichen Lächeln. Childe tarnt sich für seinen kleinen Bruder als sanftmütiger Spielzeugverkäufer in Liyue.

Der Fatui Harbinger ist ein starker Main-DPS, wenn er ein passendes Team um sich herum hat. Er befindet sich in unserer Rangliste im S-Tier.

Waffe: Bogen

Bogen Element: Hydro

Hydro Spezialität: Main-DPS

Main-DPS Zuletzt im Spiel erhältlich: 13. Oktober 2021 – 2. November 2021

Platz 10: Kokomi Sangonomiya

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Charakter Demo von Kokomi Sangonomiya.

Die süße Kokomi schaffte es mit 2,2 % (105 Stimmen) nur auf den 10. Platz. Nicht viele waren zu ihrer Banner-Zeit von ihr begeistert, da sie ein einzigartiges Kit mitbringt. Sogar ihre Synchronsprecherin wurde gemobbt, weil Kokomi so unbeliebt war.

Mittlerweile hat sie sich jedoch als solide Hydro-Applikatorin und Heilerin in Genshin Impact etabliert. Kokomi-Besitzer freuen sich zudem noch mehr, da mit Patch 2.3 ein neues Artefakt-Set kommt, was sie abermals verstärkt.

Wer ist Kokomi Sangonomiya? Kokomi ist die Herrscherin und Priesterin von der Insel Watatsumi in Inazuma. Sie ist die Anführerin einer eigenen Armee, die gegen die von Sara Kujou kämpft. Die Heilerin kennt sich perfekt mit militärischen Strategien aus und ist in Yae Mikos Büchern immer wieder auf der Suche nach neuen Strategien.

Kokomi Sangonomiya ist eine zuverlässige Heilerin, die zudem das Hydro-Element auf Gegnern verteilen kann, selbst, wenn sie nicht aktiv auf dem Feld ist. Sie befindet sich in unserer Tier-List im A-Tier.

Waffe: Katalysator

Katalysator Element: Hydro

Hydro Spezialität: Support

Support Zuletzt im Spiel erhältlich: 21. September 2021 – 12. Oktober 2021

Platz 9: Yoimiya

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Charakter Demo von Yoimiya.

Platz Nummer 9 belegt für euch Bogenschützin Yoimiya mit 3,85 % (184 Stimmen). Sie gehörte zu den ersten neuen Charakteren in Inazuma und galt als schwacher Pyro-Main-DPS. Hinterher stellte sich jedoch heraus, dass sie gar nicht so unnütz ist, wie viele behaupten.

Einige Spieler bereuen es, nicht für sie gepullt zu haben.

Wer ist Yoimiya? Yoimiya ist die Feuerwerksmeisterin aus Inazuma. Sie ist dort über bekannt für ihre spektakulären Feuerwerke, die alle Menschen in der Region staunen lassen. Ihr fällt es nicht schwer soziale Kontakte aufzubauen und Small Talk zu halten.

Yoimiya verursacht ordentlichen Pyro-Schaden mit ihren Fähigkeiten und befindet sich in unserer Tier-List im S-Tier.

Waffe: Bogen

Bogen Element: Pyro

Pyro Spezialität: Main-DPS

Main-DPS Zuletzt im Spiel erhältlich: 10. August 2021 – 31. August 2021

Platz 8: Klee

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Bomberin Klee katapultiert sich auf Platz 8 dieser Liste und heimst sich 4,48 % (214 Stimmen) ein. Die kleine Pyro-Nutzerin hatte bereits 2 Gacha-Banner erhalten. Der Erste fand noch am 20. Oktober 2020 statt, womit sie zu den ersten Charakteren gehört, die überhaupt ein Figurenaktionsgebet erhielten.

Klee hält zwar nicht viele Schläge aus, kann dafür aber ordentlich Schaden an Feinden verursachen. Sie sieht nicht nur niedlich aus, sondern hat es auch faustdick hinter den Öhrchen.

Wer ist Klee? Klee ist dafür bekannt eine kleine Chaotin zu sein. Einige aus Mondstadt haben schon auf sie aufpassen müssen, jedoch gelingt es ihr immer wieder auszubüchsen und mit ihren Bomben Tumult auszulösen. Jean verpasst ihr regelmäßigen Hausarrest, den Klee nur widerwillig antritt.

Klee ist ein starker Main-DPS, der vor allem mit Standardangriffen und heftigen Schlägen hohen Schaden verursacht. In unserer Tier-List befindet sie sich im S-Tier.

Waffe: Katalysator

Katalysator Element: Pyro

Pyro Spezialität: Main-DPS

Main-DPS Zuletzt im Spiel erhältlich: 9. Juni 2021 – 29. Juni 2021

Platz 7: Ayaka Kamisato

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Charakter Demo von Ayaka Kamisato.

Ayaka Kamisato war die erste Figur, nachdem die neue Region Inazuma erschienen war. Viele sparten speziell für die elegante Kämpferin und auch ihr wählt sie mit immerhin 6,5 % (311 Stimmen) auf Platz 7.

Gerade ihre Konstellationen verstärken Ayaka enorm und erweitern ihr ungeheures Schadenspotenzial. Mit ihrer starken Spezialfähigkeit lässt sie keine Gegner lebend stehen.

Wer ist Ayaka Kamisato? Ayaka ist die älteste Tochter des Kamisato-Clans und die Schwester von Ayato Kamisato. Sie gilt als die perfekte, edle und graziöse Volksrepräsentantin des Kamisato-Clans und keiner kann ein schlechtes Wort über sie verlieren. Allerdings möchte Ayaka Kamisato zwischendurch auch mal ein ganz normales Leben führen.

Ayaka ist ein verlässlicher und sehr starker Kryo-Main-DPS, die sich im S-Tier unserer Tier List befindet.

Waffe: Einhänder

Einhänder Element: Kryo

Kryo Spezialität: Main-DPS

Main-DPS Zuletzt im Spiel erhältlich: 21. Juli 2021 – 10. August 2021

Platz 6: Raiden Shogun

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Charakter Demo von Raiden Shogun.

Obwohl Ei alias Raiden Shogun erst ein Figurenaktionsgebet im September erhalten hat, wählt ihr sie mit 8,64 % (413 Stimmen) auf Platz 6. Gerade ihre 2. Konstellation befähigt Ei dazu, noch mehr Schaden auszuteilen. Da ist es wenig überraschend, dass ihr sie alsbald wiedersehen wollt, um neue Konstellationen freizuschalten.

Wer ist Raiden Shogun? Die allmächtige Raiden Shogun ist die Herrscherin über Inazuma und der Elektro Archon. Sie glaubt an die Ewigkeit und möchte am liebsten alles für immer auf dem gleichen, funktionierenden Stand halten. Raiden herrscht über die Armee in Inazuma, die ihre Ansicht über die Ewigkeit teilt und den Menschen ihre göttlichen Augen stiehlt, um ihnen die Kräfte zu nehmen, die Ungleichgewicht in die Ewigkeit bringen könnten.

Raiden Shogun ist durch ihre Elementar- und Spezialfähigkeit ein ausgezeichneter Sub-DPS und befindet sich daher im SS-Tier unserer Tier List.

Waffe: Speer

Speer Element: Elektro

Elektro Spezialität: Sub-DPS

Sub-DPS Zuletzt im Spiel erhältlich: 1. September 2021 – 21. September 2021

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit euren Top 5 der Liste.