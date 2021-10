Genshin Impact: 2.2 Banner mit Tartaglia will keiner haben – ist nur eine Kopie

Als Einstieg zum Patch 2.2 von Genshin Impact, erhält der Charakter Tartaglia am 13. Oktober zum dritten Mal einen Banner. Die zusätzlichen Kämpfer in dem Banner kommen der Community allerdings sehr bekannt vor.

Tartaglia erhält als erster Charakter einen zweiten Rerun in Patch 2.2. Den Banner bekommt er sehr wahrscheinlich, weil er Teil der kommenden Story im neuen Update wird.

Wer ist Tartaglia? Tartaglia, genannt „der Graf“ oder auch „Childe“, gehört zu den letzten Elf der Fatui. Er ist kampflustig und hat schon mehrere Erfolge auf dem Schlachtfeld einheimsen können.

Der Graf ist immer auf der Suche nach neuen Kämpfen und Herausforderungen, um seine Kampfkraft zu stärken – dazu ist ihm jedes Mittel recht. Selbst seinen kleinen Bruder lügt er fortwährend an, um seinen Schein als liebevoller Spielzeugverkäufer zu wahren.

Das sind Tartaglias Fähigkeiten: Childe ist ein 5-Sterne Charakter, welcher einen Bogen als Waffe benutzt und als Element Hydro besitzt. Mit seiner Elementarfähigkeit kann er zwischen seinem Bogen und zwei Klingen wechseln. Die Klingen richten dabei schneller Schaden an und verteilen das Hydro-Attribut auf die Gegner.

Tartaglias Spezialfähigkeit richtet enormen Hydro-Flächenschaden an und ist äußerst nützlich bei Bosskämpfen, wenn ihr ihn mit dem restlichen Team unterstützt.

Eine Einordnung im Vergleich zu anderen Charakteren und weitere Informationen findet ihr in unserer Tier List zu Genshin Impact.

Community spottet über Tartaglias Banner

Das ist Tartaglias Banner: Mit Tartaglia selbst kommen drei weitere 4-Sterne Charaktere – Ningguang, Yanfei und Chongyun (via Twitter). Zudem wurde noch der Waffen-Banner angekündigt, der nützliche 5-Sterne Waffen für Tartaglia und Ningguang bereithält. Auch eine limitierte 4-Sterne Waffe namens „Akuoumaru“ ist darin enthalten (via Twitter).

Was sagt die Community zu Tartaglias Banner? Der Community ist aufgefallen, dass Childes Banner an einen anderen erinnert, der noch gar nicht allzu weit in der Vergangenheit liegt: Ayakas Banner. Er besaß genau die gleichen 4-Sterne Charaktere wie Tartaglias kommender Banner:

Das habe den Banner nur noch unattraktiver für die Fans gemacht. Viele haben gehofft, dass Figuren wie Bennett oder Noelle erhältlich sein werden.

Während die einen einfach unzufrieden sind, witzeln die anderen über Tartaglias Banner – wie in diesem Video:

Auch die reddit-Community spottet und dem offiziellen Post von Genshin Impact (via reddit):

Ayaka ist offiziell der Charakter, der am schnellsten einen Rerun bekommen hat, seit ihr erster Banner erschienen ist. User freaks_outs33 via reddit

User zorafae meint dazu:

Wenn der ganze Banner ein Rerun ist … lmao. Ah gut, es ist dann einfach nicht für 4-Sterne Konstellationen zu ziehen, da ich schon ziemlich viele in Ayakas Banner gezogen habe. Danke, dass ihr [Genshin Impact] mir helft stark zu bleiben, denke ich … via reddit

kenzakki stellt fest:

Sie entfernten Ayaka und setzten Childe rein? via reddit

Da die meisten Fans sowieso nicht für Tartaglia ziehen wollten und ihre einzige Hoffnung die 4-Sterne Charaktere waren, sind sich die meisten sicher, dass sich dieser Banner sehr schlecht verkaufen werde. Außerdem folgt diesem Banner der von Hu Tao. Sie ist eine der stärksten Charaktere in Genshin Impact und viele wollen sie haben, weshalb sie ihre wertvollen Gebete für ihren Banner sparen.

Was haltet ihr von Tartaglias Banner? Werdet ihr für ihn ziehen oder wartet ihr auf andere Charaktere? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

