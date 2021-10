Genshin Impact bringt Patch 2.3 höchstwahrscheinlich im November. Wie immer fasst euch MeinMMO zusammen, was wir bereits über das kommende Update wissen.

Bisher wurde von offizieller Seite noch nichts zu Patch 2.3 gesagt, da das Update zu 2.2 noch gar nicht im Spiel ist. Das kommt am 13. Oktober zu euch. Jedoch gibt es schon einige Leaks zu den neuen Inhalten von 2.3, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Wenn ihr also nicht an Leaks und Spoilern interessiert seid, empfehlen wir euch, nicht weiterzuscrollen.

Achtung: Leaks können immer vom offiziellen Spiel abweichen oder sich als falsch herausstellen. Sollte sich etwas ändern oder bestätigen, werden wir euch darüber berichten.

Arataki Itto soll mit 2.3 erscheinen

Wer ist Arataki Itto? Itto kam schon öfter namentlich im Spiel vor, jedoch hat er noch kein Gesicht. Er wird als groß und kräftig beschrieben und soll zwei große Hörner besitzen, da er den Oni angehören soll. Sein göttliches Auge wurde von Sara Kujou beschlagnahmt.

Oni sind Yokai in der japanischen Mythologie. Yokai sind Figuren, die man vom Aussehen mit Dämonen vergleichen kann. Sie haben meist Hörner, scharfe Klauen und werden gruselig dargestellt (via Wikipedia ).

Auch wenn er einen Furcht einflößenden Eindruck macht, ist er nett zu Kindern und ein friedlicher Zeitgenosse. Nur bei Sara ist er jedes Mal auf einen Kampf aus. Sie sind Rivalen. Außerdem soll er sich bei einem Ramen-Wettessen mit Yae fast selbst umgebracht haben. Diese Nudelsuppen enthielten frittierte Tofu Bohnen, wogegen Oni allergisch reagieren.

Das soll er sein: Bisher wurde nur seine komplette Ansicht von hinten geleakt. UBatcha, ein vertrauensvoller Leaker, bestätigt, dass es sich um Itto handelt (via Twitter). Sonst wurde nur ein kleiner Teil von der Vorderansicht geteilt (via Twitter).

Weiterhin haben wir einige Informationen über seine Skill-Namen (via reddit). Itto soll laut UBatcha zudem folgende Eigenschaften besitzen (via Twitter):

Itto ist ein 5-Sterne Charakter

Er besitzt das Element Geo

Itto benutzt einen Zweihänder als Waffe

Es gibt auch Gerüchte, dass miHoYo Itto zurück zum Team geschickt habe, um ihm Buffs und andere Sternbilder zu geben, damit er stärker würde. Die Kritik an Kokomi solle dazu geführt haben (via reddit).

Kommende Banner in Patch 2.3

Welche Banner sollen erscheinen? UBatcha kündigt an, dass nach so vielen weiblichen Charakteren, endlich männliche Figuren kämen (via Twitter). Dieses Statement passt zu der Aussage, dass Itto, Albedo und Gorou in den Bannern von Patch 2.3 erscheinend sollen (via Twitter).

Jedoch widerspricht das der Aussage eines anderen verlässlichen Leakers, wie UBatcha selbst sagt. Dieser meint nämlich, dass Itto erst mit Patch 2.4 seinen Weg ins Spiel findet (via Twitter).

Leaks zu neuen Waffen im Update 2.3

Welche neuen Waffen werden erscheinen? Kate leakte zwei neue Waffen, wovon Itto eine in seinem Screenshot auf dem Rücken trägt. Bei der Waffe handelt es sich um den Zweihänder namens „The other side“. Die andere Waffe soll zur Reihe von „Moosgrüner Fels“ (via Honey Impact) und „Urzeitlicher Jadespeer“ (via Honey Impact) gehören und „Urzeitliches Jadegroßschwert“ heißen.

nvm its a weapon called ‘the other side’ (the top one is primordial jade greatsword, bottom one is what itto was using in the leak) pic.twitter.com/e0TQ4i7fN3 — kate • itto 169/180 (@shuonenai) October 6, 2021

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sich neue Informationen zum Update 2.3 auftun sollten.

Was haltet ihr von den bisherigen Leaks? Seid ihr gespannt auf 2.3? Schreibt es gerne in die Kommentare.

