Leaks sagen: Es wird in Genshin Impact einfacher, die besten Charaktere zu bekommen

Genshin Impact soll, laut Leaks, in Patch 2.3 eine neue Mechanik ins Spiel implementieren. Das betrifft vor allem Reruns der Charaktere und die Gacha-Banner-Mechanik. MeinMMO verrät euch, was dahintersteckt.

Wie funktioniert das Gacha-System jetzt? Normalerweise gab es immer maximal 3 Gacha-Banner pro Patch:

Wanderlust-Banner (Standardgebet),

Waffenaktionsgebet,

und das Figurenaktionsgebet.

Das Figurenaktions- und Waffenaktionsgebet wechseln die Inhalte alle 3 Wochen. Dort können dann entweder neue Figuren und Waffen auftauchen oder vorherige Figuren und Waffen erhalten einen Rerun – also erscheinen noch mal.

Leaks können natürlich jederzeit von der offiziellen Veröffentlichung abweichen. Behandelt sie also immer mit Bedacht. Diese Leaks stammen von Leuten, die auch in der Vergangenheit korrekte Dinge geleakt haben.

Was soll sich ändern? Leaks berichten, dass ab Patch 2.3 ein 4. Banner dazukommen soll (via Twitter). Die Seiten im Gacha-System sollen daraufhin so aussehen:

Wanderlust-Banner

Waffenaktionsgebet

Figurenaktionsgebet

Rerun-Banner

Der Rerun-Banner ist dabei das neue Feature, welches periodisch veröffentlicht werden soll. Was das genau bedeutet, wurde nicht geschildert. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass jedes Mal, wenn ein Held einen Rerun im Figurenaktionsgebet erhält, der Rerun-Banner eine 2. Rerun-Figur mit ins Spiel bringt.

Also könnte es immer 2 Reruns gleichzeitig geben.

Typische Ansicht der jetzigen Banner

So funktioniert die Mechanik hinter dem neuen Banner

Wenn ihr einen Charakter aus dem Figurenaktionsgebet ziehen wollt, baut ihr einen sogenannten Pity auf. Das bedeutet, dass ihr nach maximal 90 Pulls einen 5-Sterne Helden garantiert erhaltet. Dabei kann es passieren, dass ihr eine Figur bekommt, die nicht im Figurenaktionsgebet beworben wird.

Dann verliert ihr zwar eure 50/50 Chance, aber bekommt in den nächsten Ziehungen mit Sicherheit den angepriesenen 5-Sterne Charakter aus dem Figurenaktionsgebet.

Der Pity des Figurenaktionsgebets wird nicht mit den Übrigen geteilt.

Aber der Rerun-Banner wird sich den Pity mit dem von dem Figurenaktionsgebet teilen. Ihr könnt also beispielsweise in dem Banner vom Figurenaktionsgebet ziehen, um die 4-Sterne Helden daraus zu erhalten und euren Pity aufzubauen.

Wenn ihr merkt, dass ihr nah an dem 5-Sterne Charakter des Figurenaktionsgebets seid, aber die 5-Sterne Figur vom Rerun-Banner möchtet, könnt ihr dorthin wechseln und eure erhöhte Chance da nutzen.

Noch ist allerdings nicht bekannt, ob ihr nur den Rerun-Charakter erhalten könnt oder ebenfalls eine 50/50 Chance habt, wie beim normalen Figurenaktionsgebet.

So sähe Banner-Übersicht aus, wenn mit jedem Charakter-Rerun, der neue Banner hinzugefügt wird:

1. Seite: Figurenaktionsgebet

2. Seite: Rerun-Charakter, der nicht im Figurenaktionsgebet enthalten ist

3. Seite: Waffenaktionsgebet

4. Seite: Wanderlust-Banner

Community reagiert gespalten darauf

Während einige die Neuerung als Vorteil bestaunen, um bereits erschienene Charaktere eher zu sehen, als es aktuell der Fall ist, sind andere besorgt darum, dass sie Probleme haben werden, ihr Urgestein vernünftig sparen zu können.

Momentan ist es so, dass Helden, die bereits 2020 zu erhalten waren, erst jetzt, gen Ende 2021, ihren Rerun bekommen. So mussten einige Spieler knapp ein Jahr warten, um Chance auf ihren Favoriten zu haben.

Die Chance, dass ein Charakter also schneller wieder in Bannern anzutreffen ist, sei somit deutlich höher, als ohne den zusätzlichen Rerun-Banner.

Das sagt die Community dazu:

Ich denke, dass das neue Banner-System eine Verbesserung ist. Bei einem kompletten separaten Banner, der sich nur auf Reruns spezialisiert, bedeutet das, dass es jeden Patch eine Rotation von limitierten 5-Sterne Charakteren geben wird. Das heißt, man muss sich nicht 10 oder mehr Monate fragen, ob ein bestimmter Charakter zurückkommt. not_tsubakii via Twitter

LILLYENTITY kritisiert das neue System:

Toll, nun noch weniger Zeit, um zu sparen. Es wäre besser gewesen, wenn es einen Banner für neue Charaktere und einen für Rerun-Charaktere gegeben hätte, die den ganzen Patch verfügbar sind. 3 Figuren zur selben Zeit ist zu viel. Gebt uns wenigstens mehr Urgestein. via Twitter

Wie sich das neue Feature bewähren wird und ob das zur Folge hat, dass Spieler nun mehr Urgestein erhalten werden, ist noch unklar. Wahrscheinlich werden wir mehr im offiziellen Livestream von Genshin Impact dazu erfahren.

Was würdet ihr von dieser Neuerung halten? Seht ihr das als nützlich oder eher als kritisch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.