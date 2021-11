Genshin Impact: Guide zum neuen Event „Schatten der Antike“ – Gibt euch 420 Urgestein

Am 5. November ist das neue Event „Schatten der Antike“ in Genshin Impact gestartet. Seit heute, dem 9. November, könnt ihr es komplett abschließen. MeinMMO zeigt euch Tipps, Tricks und Lösungen zu den einzelnen Phasen des Events.

Es lohnt sich bei „Schatten der Antike“ mitzumachen, da ihr nicht nur 300.000 Mora bekommen könnt, sondern auch ganze 420 Urgestein. Gerade für Free2Play-Spieler ein gefundenes Fressen, um Pulls für die Banner zu sammeln.

Zudem gibt euch das Event einige silberne Talentbücher, lila EP-Kärtchen und große Waffen-Erze.

Wie schaltet ihr das Event frei? Um am Event teilzunehmen, müsst ihr mindestens Abenteuerstufe 30 erreicht und den Archontenauftrag „Eine Blume blüht im Gefängnis“ abgeschlossen haben. Daraufhin könnt ihr zur Abenteurergilde in Inazuma gehen und mit Katheryn sprechen, die die Quest „Reise nach Tsurumi“ für euch parat hält.

Der Auftrag schickt euch in den südlichen Teil von der Insel Tsurumi in Inazuma, den ihr einfach über den Teleporter erreichen könnt. Danach müsst ihr gegen den Ruinenkoloss kämpfen, der sich auf der größeren freien Fläche des Abschnitts befindet.

Ihr könnt den Koloss dabei nicht bezwingen und müsst auf Paimons Hinweis warten. Sie sagt euch, dass ihr zurück zu Katheryn sollt, da der Ruinenkoloss nicht kleinzubekommen ist.

Der Ruinenkoloss setzt sich hin, wenn ihr ihn „besiegt“ habt und zu Katheryn könnt, um die Quest fortzuführen.

Anschließend müsst ihr zu Hosseini in Ritou, der sich direkt gegenüber des Teleporters dort befindet. Er gibt euch das wichtige Event-Item „Ayeshas Chaosdetektor“, welches ihr über euren Item-Beutel ausrüsten könnt. Damit habt ihr die Einführung in das Event abgeschlossen und könnt es über den Event-Tab aufrufen.

Phase 1: „Untersuchung und Begutachtung“

Was müsst ihr in Phase 1 tun? Phase 1 schickt euch an 4 verschiedene Gebiete, die in den drei Regionen von Teyvat verteilt sind. In jedem dieser Gebiete befinden sich 4 Verstecke, die ihr mit dem Item „Ayeshas Chaosdetektor“ ausfindig machen müsst.

Die Detektoren zeigen immer in die Richtung, in die ihr laufen müsst, um das jeweilige Versteck zu finden. Habt ihr alle Verstecke gefunden, könnt ihr die Belohnung des Gebiets einsammeln und zum Nächsten reisen.

Wenn ihr Probleme habt, die einzelnen Gebiete zu finden, könnt ihr unter dem Event-Tab die 1. Phase aufrufen und auf das Standort-Symbol klicken, um sie euch anzeigen zu lassen.

1. Gebiet: Dvalins Ruinen in Mondstadt

Das Gebiet bei Dvalins Ruinen ist am besten über den Teleporter im Nord-Osten erreichbar.

Das verbirgt sich hinter den einzelnen Verstecken:

1. Versteck: Truhe mit 2x lila EP-Kärtchen und 20.000 Mora.

2. Versteck: Monster erscheinen.

3. Versteck: Podest taucht auf.

4. Versteck: Erhalt von Event-Item „Allzweck-Richtungskomponente“.

Belohnung: 40 Urgestein und 2x silberne Talentbücher „Anleitung zur Freiheit“.

Alle Orte der Verstecke in Dvalins Ruinen

1. Versteck

2. Versteck

3. Versteck

4. Versteck Die Verstecke in Dvalins Ruinen liegen relativ nah beim Symbol auf der Map.

2. Gebiet: Yaoguang-Untiefe in Liyue

Das Gebiet bei der Yaoguang-Untiefe ist am besten über die Statue der Sieben im Nord-Osten erreichbar.

Das verbirgt sich hinter den einzelnen Verstecken:

1. Versteck: Truhe mit 2x lila EP-Kärtchen und 20.000 Mora.

2. Versteck: Podest taucht auf.

3. Versteck: Ruinenwächter erscheint.

4. Versteck: Erhalt von Event-Item „Allzweck-Richtungskomponente“.

Belohnung: 40 Urgestein und 2x silberne Talentbücher „Anleitung zum Widerstand“.

Alle Orte der Verstecke in der Yaoguang-Untiefe

1. Versteck

2. Versteck

3. Versteck

4. Versteck In der Yaoguang-Untiefe sind Versteck 1 und 3 sind etwas weiter vom Event-Symbol entfernt.

3. Gebiet: Qingxu-Tümpel in Liyue

Das Gebiet beim Qingxu-Tümpel ist am besten über den Teleporter im Süden erreichbar.

Das verbirgt sich hinter den einzelnen Verstecken:

1. Versteck: Podest taucht auf.

2. Versteck: Ruinenwächter erscheint.

3. Versteck: Truhe mit 2x lila EP-Kärtchen und 20.000 Mora.

4. Versteck: Erhalt von Event-Item „Allzweck-Richtungskomponente“.

Belohnung: 40 Urgestein und 2x silberne Talentbücher „Anleitung zur Poesie“.

Alle Orte der Verstecke im Qingxu-Tümpel

1. Versteck

2. Versteck

3. Versteck

4. Versteck Im Qingxu-Tümpel liegt das 3. Versteck weiter im Norden des Event-Symbols, der Rest ziemlich nah.

4. Gebiet: Tatarasuna in Inazuma

Das Gebiet in Tatarasuna ist am besten über den Teleporter im Osten erreichbar.

Das verbirgt sich hinter den einzelnen Verstecken:

1. Versteck: Truhe mit 2x lila EP-Kärtchen und 20.000 Mora.

2. Versteck: Monster erscheinen.

3. Versteck: Podest taucht auf.

4. Versteck: Erhalt von Event-Item „Allzweck-Richtungskomponente“.

Belohnung: 40 Urgestein und 30.000 Mora.

Alle Orte der Verstecke in Tatarasuna

1. Versteck

2. Versteck

3. Versteck

4. Versteck Versteck 3 und 4 in Tatarasuna liegen beinah nebeneinander.

Phase 2: „Datensammlung“

Was müsst ihr in Phase 2 tun? Um Phase 2 auszulösen, müsst ihr zurück zu Hosseini in Ritou gehen. Er gibt euch die Aufgabe die „Pursina-Lichtnägel“, an den zuvor besuchten 4 Gebieten, aufzuladen.

Dazu benötigt ihr einen Elektro-Charakter eurer Wahl. Am einfachsten könnt ihr die Herausforderung mit Fischl, Sara oder Lisa bewältigen. Aber auch Raiden Shogun und Beidou können euch eine Hilfe sein.

Wenn ihr die Herausforderung startet, seht ihr im oberen Teil des Bildschirms die Lebenspunkte und wie lange die Elektro-Aufladung der Lichtnägel noch hält. Außerdem wird euch links angezeigt, wie viel Prozent an Aufladung die Lichtnägel bereits erhalten haben.

Zwischendurch werden Feinde erscheinen, die die Lichtnägel angreifen und zerstören wollen. Ihr müsst sie besiegen, um die Vorrichtungen zu schützen.

All das müsst ihr innerhalb von 2 Minuten schaffen.



Die Podeste, die ihr zuvor gefunden habt, werden nun benutzt.

Tipps und Tricks: Mit Fischl und Sara als Bogenschützinnen könnt ihr euch in der Mitte der Vorrichtungen platzieren und sie mit aufgeladenen Schüssen attackieren.

Wenn die Pursina-Lichtnägel etwas weniger als die Hälfte an Aufladung besitzen und ihr sie ein weiteres Mal mit aufgeladenen Pfeilen abschießt, sollte das ausreichen, um sie ohne weiteren Beschuss auf 100 % zu bekommen.

Jeder Pursina-Lichtnagel hat eine zugewiesene Ziffer, schießt sie am besten in dieser Reihenfolge ab, damit ihr sicher sein könnt, wo die Gegner als Nächstes erscheinen werden.

Wenn ihr Probleme habt, die feindlichen Truppen unter Kontrolle zu halten, können Crowd-Control-Charaktere helfen:

Venti

Saccharose

Kazuha

Reisender (Anemo)

und Jean

Außerdem könnt ihr eine Hydro-Figur mit einer vom Element Kryo ins Team holen, um die Gegner einzufrieren und Zeit zu gewinnen. Zuverlässige Hydro-Charaktere könnten folgende sein:

Xingqiu

Childe

Barbara

Kokomi

Zuverlässige Hydro-Charaktere könnten folgende sein:

Zuverlässige Kryo-Charaktere:

Chongyun

Ganyu

Kaeya

Ayaka

Belohnung: 160 Urgestein, 30.000 Mora und 6 silberne Talentbücher.

Extra: „Sonderbare Probenentnahmestelle“

Als kleines Extra bekommt ihr nach Phase 2 zusätzliche Aufgaben. Ihr könnt in den zwei Aufgaben, mithilfe des Chaosdetektors, Pursina-Lichtnägel im Drachengrat in Mondstadt und bei den Guyun-Türmen in Liyue platzieren.

Das Extra kombiniert Phase 1 und 2 des Events und funktioniert genauso.

Belohnung: 60.000 Mora und 6x großes Waffen-Erz.

Drachengrat

Guyun-Türme Standorte, um die Pursina-Lichtnägel zu platzieren.

Phase 3: „Autonomische mechanische Energiequelle-Einführung – Feldprobe“

Was müsst ihr in Phase 3 tun? Um Phase 3 absolvieren zu können, müsst ihr erst wieder mit Hosseini in Ritou reden. Er gibt euch den Auftrag Pursina-Lichtnägel am Standort des Ruinenkolosses, im Süden von Tsurumi, zu platzieren.

Danach könnt ihr zurück zu Hosseini reisen, der euch den Auftrag zur letzten Phase des Events gibt.

Vorgesehene Standorte der Pursina-Lichtnägel.

Letzte Phase: „Praxistest“

Was müsst ihr in der letzten Phase tun? In der letzten Phase sollt ihr den Ruinenkoloss endlich besiegen. Dazu müsst ihr die Pursina-Lichtnägel aufladen, während ihr den Koloss davon abhaltet sie zu zerstören. Sobald alle drei Lichtnägel 100 % besitzen, wird der Ruinenkoloss automatisch zerstört und der Kampf gilt als gewonnen.

Das Event gibt euch für den Kampf gegen ihn besondere Aufgaben mit auf den Weg, die euch Belohnungen geben.

Tipps und Tricks, um alle Aufgaben zu bestehen: Ihr müsst mindestens 2–3 Mal gegen den Koloss antreten, damit ihr alle Belohnungen einsacken könnt. Wie schon in Phase 2 können euch Hydro-, Anemo- und Kryo-Charaktere wahnsinnig weiterhelfen. Vor allem bei den zwei kniffligen Aufgaben:

„Bestehe die Herausforderung mit über 50 % Unversehrtheit für Pursina-Lichtnägel“ und

„Schließe die Herausforderung ab, ohne die Selbstreparaturfunktion des Ruinenkoloss-Spezialmodells auszulösen“.

Sorgt dafür, dass ihr alle Pursina-Lichtnägel etwa gleichzeitig startet, denn der Ruinenkoloss kann immer nur einen von ihnen attackieren. Während ihr also den einen beschützt, können die anderen in Ruhe ihre Aufladekraft volltanken.

Vergesst jedoch nicht, sie bei der Hälfte ein zweites Mal mit einer Elektro-Attacke anzugreifen, da eine nicht ausreicht, um sie direkt auf 100 % zu bringen.

Mögliche Teams für den Abschluss aller Missionen

Team 1:

Crowd-Control-Mitglied (CC) Kazuha Saccharose Reisender (Anemo) Jean Venti

Fischl

Ayaka

Xingqiu

Team 2:

CC

Raiden Shogun

Sara

Diluc

Team 3:

CC

Bennett

Xiangling

Elektro-Charakter eurer Wahl

Ihr könnt auch Figuren, wie Reisender (Geo), nehmen, um Geo-Objekte in den Weg der Feinde zu platzieren und sie so von den Lichtnägeln abhalten.

Belohnungen für den Abschluss aller Herausforderungen:

100 Urgestein

180.000 Mora

6 silberne Talentrollen

6x großes Waffen-Erz

Konnte euch der Guide helfen oder nehmt ihr gar nicht an dem Event teil? Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, um alle Herausforderungen zu meistern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

