Spieler beschweren sich über nutzlose Charaktere in Genshin Impact – Entwickler sagen, das sei Absicht

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo.

Was sagen die Entwickler dazu? miHoYo hat sich zu der Kritik gemeldet, die der reddit-User Jonathanlw in einem Thread veröffentlicht hat (via reddit ). Die Entwickler schreiben als Antwort:

Jedoch merken andere User an, dass der Boss einige Plattformen, während des Kampfes, versinken lässt und sie somit in Bewegung geraten. Das wäre der Grund für den „Bug“.

Die Spieler beschweren sich seit Monaten: Immer wieder finden sich reddit-Threads, die auf das Problem der Geo-Charaktere hinweisen und einen Fix verlangen (via reddit ). Nicht nur bewegliche Plattformen seien der Grund, dass die Geo-Objekte verschwinden, sondern auch die Hitboxen einiger Bosse (via reddit ).

Dadurch, dass Geo-Charaktere keine starken Reaktionen, wie Verdampfen oder Schmelzen, auslösen können, gelten sie in der Community eher als schwach. Sie benötigen also wenigstens ihre Konstrukte, um nützlich sein zu können.

Was ist das Problem der Spieler? Die Geo-Objekte bleiben auf nicht Plattformen stehen, die sich bewegen könnten, sondern verschwinden direkt wieder. Sie können also nicht platziert werden.

Spieler kritisieren einen „Fehler“ in Genshin Impact , der die Konstrukte von Geo-Charakteren beeinflusst. Die Entwickler, miHoYo, sagen, das sei Absicht und kein Fehler im Spiel. MeinMMO berichtet für euch, was da los ist.

