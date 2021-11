Genshin Impact: Build für Thoma – So nutzt ihr den Pyro-Shielder richtig

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von diesen Builds für Thoma? Habt ihr noch mehr Vorschläge für ihn und werdet ihr ihn in eurem Team benutzen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In welche Teams passt Thoma? Thoma passt in Teams, die einen Shielder gut gebrauchen können. Dazu gehören Main-DPS wie Hu Tao oder Xiao. Zudem kann er mit seinen Pyro-Wellen und anderen Figuren der Elemente Kryo, Hydro und Elektro nützliche Reaktionen auslösen.

Er gibt ihm nicht nur als Bonus einiges an Aufladerate, sondern erhöht durch seinen Effekt den Schaden seiner Spezialfähigkeit und gibt ihm kritische Trefferrate dazu. Alles, was ihr für den Speer auf der maximalen Stufe tun müsst, ist angeln. Dies wird durch die passive Fähigkeit von Thoma auch nochmal einfacher.

Thomas Sternbilder sind zwar nützlich, jedoch nicht so OP, wie die von anderen Charakteren. So kann euch ein C0 Thoma schon wahnsinnig gut unter die Arme greifen. Habt ihr jedoch genug Urgestein gespart, helfen euch die Sternbilder, um seine Schilde deutlich konsequenter aufrechtzuerhalten.

Was bringen die Sternbilder? Sternbilder schalten neue Fähigkeiten und/oder Werte für Charaktere frei. Diese Auflistung zeigt euch die wichtigsten Sternbilder von Thoma und was sie euch für Boni bringen.

Wir von MeinMMO zeigen euch in diesen Builds, wie ihr den Pyro-Shielder am besten ausrüstet und auf welche Talente und Sternbilder ihr besonders achten solltet.

