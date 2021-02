Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr dazu? Habt ihr Xiao schon bekommen und ausprobiert? Welche Kombinationen und Rüstungen sind eurer Meinung nach die besten für ihn? Gibt uns euer Feedback in den Kommentaren.

Diese Charaktere harmonieren mit Xiao : Wenn ihr beschlossen habt, Xiao in eure Gruppe aufzunehmen, wird er dort zweifelsfrei euer Haupt-DD sein. Er ist allerdings ein sehr egoistischer DD, der möglichst lange auf dem Kampffeld bleiben will, um viel Schaden anzurichten.

Die Waffen in dieser Liste sind alle auf dem Verfeinerungsgrad 1. Ihr könnt sie also noch weiter ausbauen und verbessern, um mit Xiao mehr Schaden herauszuholen.

Xiaos ultimative Fähigkeit: Die Geistervertreibung ist ein zweischneidiges Schwert. Xiao zieht seine Yaksha-Maske an, die seine Angriffe in Anemo-Schaden umwandelt und es ihm ermöglicht, viel höher zu springen. Es erhöht außerdem den Radius seiner AOEs und verstärkt seinen Angriffsschaden.

Damit rast Xiao über das Kampffeld und erteilt Anemo-Schaden an allen Zielen, die ihm im Weg stehen. Es kann auch in der Luft ausgeführt werden, was zum Beispiel auch bei Erkundung sehr nützlich sein kann.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Ausrüstung ihr für einen Killer-Xiao braucht, welche Alternativen es gibt und mit welchen Charakteren er am besten harmoniert.

