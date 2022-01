Alle Fundorte in Genshin Impact, um Qingxin für Shenhe, Xiao und Ganyu zu farmen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Der Luhua-Teich liegt in der Nähe im Nord-Osten des Jueyun-Karsts. Die Blumen sind dort sehr verteilt und es gibt in dem Bereich nur 6 von ihnen. Es kann sich lohnen, besser 2 Tage zu warten und die anderen Spots doppelt und dreifach zu farmen, als den ewigen Fußmarsch für verstreute, einzelne Qingxin zu bestreiten.

Beim Qingyun-Gipfel kann es sich lohnen, immer wieder an einem hohen Punkt anzufangen und zu den verschiedenen Standorten der Qingxin-Blumen zu fliegen. Am besten nehmt ihr dafür den Teleporter bei der Statue der Sieben oder die Statue der Sieben selbst.

Im Norden von Liyue beim Wuwang-Hang findet ihr haufenweise Qingxin. Ihr könnt per Teleporter im Osten des Bereichs in das Gebiet gelangen und von da aus von Osten nach Westen und gen Süden die Blumen abfarmen.

Wo findet ihr die Qingxin? Die Qingxin wachsen nur im Bereich von Liyue. Meistens könnt ihr sie an hoch gelegenen Orten finden, also Berge oder Hügel. Rechnet damit regelmäßig durch die Schluchten von Liyue zu fliegen, da ihr einige der Qingxin benötigt, wenn ihr einen Charakter komplett aufstufen wollt.

Insert

You are going to send email to