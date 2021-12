Genshin Impact: Die besten Builds für Arataki Itto im Überblick

Arataki Itto befindet sich seit dem 14. Dezember 2021 in Genshin Impact. Der starke 5-Sterne Geo-Kämpfer teilt heftigen Schaden aus, wenn er zu seiner Keule greift. MeinMMO zeigt euch, wie ihr Itto am besten ausrüsten könnt.

Der Geo-Held ist ein klassischer „hau drauf“-Charakter, der mit etwas Übung ziemlich leicht gespielt werden kann. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr seine tödlichen Schlitzer zum richtigen Zeitpunkt ausführt.

So wendet ihr Ittos Skills richtig an: Das Ziel von Itto ist es, seine „Arataki Kesagiri“-Schlitzer so häufig wie möglich zu benutzen. Schadet ihr den Feinden mit dem 2. und 4. Schlag von Ittos Standardangriff-Kombo, sammelt ihr jeweils 1 und 2 Stapelungen von „superstarker Superkraft“. Der 1. und 3. Schlag müssen dabei keine Gegner treffen, damit der 2. und 4. Schlag Stapelungen ansammeln.

5 Stapelungen müsst ihr sammeln, um die komplette „Arataki Kesagiri“-Schlitzer-Kombination auszuführen. Haltet ihr die Maustaste gedrückt, führt er diese Kombi aus und schlägt dabei schneller zu, als gewöhnlich. Zudem verbraucht Itto dabei keine Ausdauer.

Es folgt ein Finisher, der ebenfalls nochmal ordentlich Schaden raushaut.

Ihr könnt an dem Abbild auf Arataki Ittos Rücken erkennen, wie viele Stapelungen an „superstarker Superkraft“ er bereits besitzt.

Zusätzliche Stapelungen von „superstarker Superkraft“ könnt ihr bekommen, indem ihr Ittos Elementarfähigkeit einsetzt. Der kleine Bulle „Ushi“, den ihr damit beschwört, zieht die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich und schenkt Itto jeweils 1 Stapelung, wenn:

Er getroffen wird,

einen Gegner trifft

oder vom Feld verschwindet.

Es lohnt sich also, während der Standardangriffe Ushi zu rufen, um schneller auf 5 Stapelungen zu kommen.

Tipp: Die Kombi mit seinen Standardangriffen wird nicht durch Rennen oder den Einsatz der Elementarfähigkeit unterbrochen.

Ittos wichtige Fähigkeiten, Talente und Konstellationen

Welche Fähigkeiten sind relevant? Zusätzlich zu seinen normalen Angriffen und den heftigen Schlägen mit den „Arataki Kesagiri“-Schlitzern ist seine Spezialfähigkeit ein weiterer Damage-Output, auf den Itto nicht verzichten möchte.

Während der Spezialfähigkeit verleiht jeder 1. und 3. Schlag mit seiner Keule jeweils 1 Stapelung von „superstarker Superkraft“. Wenn möglich, wollt ihr aber mit 5 vorher gesammelten Stapelungen seine Spezialfähigkeit aktivieren, um direkt massiven Schaden austeilen zu können.

Welche Talente solltet ihr zuerst aufleveln? Priorität haben seine Standardangriffe und seine Spezialfähigkeit. Das Schlusslicht bildet Ushi, jedoch lohnt es sich, alle Talente mindestens auf Level 6 und höher zu bringen.

Welche Konstellationen bringen Itto besonders viel? Itto bringt ein ausgezeichnetes Potenzial auf 0 freigeschalteten Konstellationen (C0) mit. Allerdings kann seine C1 praktisch sein: Sie verleiht euch direkt 2 Stapelungen von „superstarker Superkraft“, wenn ihr Ittos Spezialfähigkeit einsetzt.

Zudem bekommt ihr eine Sekunde später, in Windeseile, 3 weitere Stapelungen hinzu. Ihr müsst mit der C1 also nicht unbedingt darauf achten, 5 bereite Stapelungen mit in die Spezialfähigkeit zu nehmen, da ihr sie sowieso quasi direkt bekommt.

Seine C2 boostet seine Spezialfähigkeit weiter und verringert die Abklingzeit. Zudem bekommt ihr extra Elementarenergie. Da macht es einfacher, seine Spezialfähigkeit aufzuladen. Die Boni hängen von der Anzahl der Geo-Charaktere im Team ab.

Für diejenigen unter euch mit genug Urgestein: C6 erhöht den kritischen Schaden von Ittos heftigen Schlägen um 70 % und er verbraucht zu 50 % keine Stapelungen von „superstarker Superkraft“. Ein äußerst starker Buff, zusätzlich zu seinem ohnehin schon hohen Schaden.

Nützliche Waffen für Arataki Itto

Die Waffen sind in der Reihenfolge nach Stärke und Nutzen sortiert worden. Zudem sind wir immer von Verfeinerungsgrad 1 ausgegangen.

– Rothorn-Steinbrecher: Die Signature-Waffe ist die beste Waffe für Itto. Sie verleiht euch massiven kritischen Schaden und erhöht eure Verteidigung um 28 %. Außerdem erhöhen sich Standardangriffe und heftige Schläge basierend auf 40 % von Ittos Verteidigung. – Im Battle-Pass erhältlich, Knochenschwert: Erhöht die kritische Trefferrate (KT) zusätzlich zu Ittos eigenem KT-Wert. Zusammen erhaltet ihr bereits einen Wert von 51,8 % KT, wenn das Schwert und Itto auf Level 90 sind. Mit einem Shielder könnt ihr außerdem den Angriffs-Buff des Knochenschwertes problemlos nutzen: Befindet ihr euch 20 Sekunden auf dem Feld und nehmt keinen Schaden, erhöht sich euer Schaden um 30 %. – Stolz des Himmels: Gibt Itto nötige Aufladerate, wenn ihr sie mit Artefakten nicht erreicht und richtet mit seinen Vakuumklingen zusätzlichen, wertvollen Schaden an. – Als Free2Play-Variante, beim Schmied craftbar, weißer Schatten: Kann eure Verteidigung und euren Angriff um insgesamt 24 % erhöhen, wenn ihr mit Standardangriffen und heftigen Schlägen trefft. – Im Paimon-Shop erhältlich, Schwarzstein-Schneide: Gibt euch vor allem zusätzlichen kritischen Schaden. – Weißes Eisengroßschwert: Für Einsteiger, die am Anfang vom Spiel stehen oder diejenigen, die keine passende andere Waffe besitzen.

Diese Artefakte lohnen sich auf Itto

Welches Artefakt-Set ist das beste? Das Set „Schale der üppigen Träume“ ist das beste Set für Itto.

2-Teile Set-Bonus: Erhöht die Verteidigung (VTD) um 30 %.

4-Teile Set-Bonus: Ist der Charakter aktiv, der dieses Set ausgerüstet hat, sammelt er alle 0,3 Sekunden 6 % VTD und Geo-Schaden als Bonus, wenn er Geo-Schaden verursacht. Ist der Charakter inaktiv, bekommt er den Bonus alle 3 Sekunden. Der Bonus kann nur 4 Mal hintereinander ausgelöst werden. Damit liegt das maximale Potenzial bei 24 %. Wird der Effekt nicht mehr ausgelöst, verschwindet alle 6 Sekunden ein Bonus von 6 %.

Blume des Sets „Schale der üppigen Träume“

Gibt es Alternativen? Eine Alternative könnte das Artefakt-Set „Umgekehrter Meteor“ bieten. Solltet ihr einen Charakter im Team haben, der Schilde verteilt, könnte Itto den sinnvoll 4-Teile Set-Bonus nutzen. So bekommt 40 % mehr Schaden, wenn ihr mit Standardangriffen und heftigen Schlägen angreift. Das macht Itto hauptsächlich.

Dennoch übertrifft es das Set „Schale der üppigen Träume“ nicht. Dessen Boni sind zu wertvoll.

Welche Stats benötigen die Artefakte? Da Ittos Stärke vor allem auf Geo-Schaden und Verteidigung basiert, lohnt es sich dahin gehend aufzustocken. Angriff ist auf ihm nicht ganz unnütz, damit er vernünftigen Basis-Schaden austeilen kann, jedoch weitaus unwichtiger, als bei den üblichen Main-DPS.

Icon Artefakt-Teil Benötigter Main-Stat Blume Fester Main-Stat: Lebenspunkte (LP) Feder Fester Main-Stat: Angriff (ANG) Sanduhr Verteidigung % (VTD) Kelch Geo-Schadens-Bonus % (Geo-SCH-Bonus) Krone Kritische Trefferrate (KT), kritischer Schaden (KSCH) oder VTD %

Diese Sub-Stats solltet ihr priorisieren:

VTD %

KT, im Optimalfall in Ratio von etwa 1 zu 3 gegenüber KSCH. Beispiel: 50 % KT und dafür 150 % KSCH.

KSCH

Aufladerate, bis ihr etwa 130 % bis 150 % besitzt. Je nachdem, ob ihr einen Charakter im Team habt, der für Itto Elementarenergiepartikel sammelt (Batterie). Wenn ihr keinen habt, seid ihr mit mehr Aufladerate besser ausgerüstet, als mit weniger.

ANG %

Arataki Itto als Teammitglied

In welche Teams passt Itto? Itto passt besonders in Teams mit zusätzlichen Geo-Charakteren. Außerdem müsst ihr darauf achten ihm eine Batterie mit auf den Weg zu geben, falls ihr merkt, dass eure Spezialfähigkeit sich nicht schnell genug auflädt.

Es ist wichtig, dass er ungestört seine Spezialfähigkeit anwenden oder Stapelungen von „superstarker Superkraft“ sammeln kann, während er auf dem Feld ist. Dabei können ihm Zhongli oder Diona als Shielder behilflich sein.

Zudem ist es nicht verkehrt einen Heiler mit im Team zu haben. Gorou kann mit C4 zwar heilen, jedoch reicht das gegen starke Gegner oder den Korrosion-Effekt nicht aus.

Diona bietet eine wertvolle Ergänzung, da sie dem Team Schilde verleiht und heilt.

Geo-Team:

Arataki Itto, als Main-DPS.

Gorou, als Supporter und Sub-DPS – er bufft sowohl die Verteidigung als auch den Geo-Schaden, sobald mindestens 3 Geo-Charaktere im Team sind. Gorou selbst zählt dazu.

Albedo, als zusätzlicher Sub-DPS oder Zhongli als Shielder und Sub-DPS.

Bewegliche Unit.

Die „bewegliche Unit“ kann entweder mit einem 4. Geo-Teammitglied oder einem anderen Charakter gefüllt werden. Diona bietet sich an, da sie heilen und Schilde an ihre Kameraden geben kann. Mit dem Favonius-Bogen ausgerüstet kann sie zusätzliche, nützliche Elementarenergiepartikel generieren. So hilft sie ihren Kollegen dabei, die Spezialfähigkeiten schneller wieder einsetzen zu können.

Weitere bewegliche Units, die nützlich sein können:

Kazuha/Saccharose/Venti: Um Gegner zusammenzuziehen und mit Itto gemütlich draufzuhauen. Itto trifft die Feinde in Ventis Spezialangriff sogar. Saccharose kann dazu das Buch „Von den Heldentaten der Drachenbezwinger“ ausrüsten, um den Schaden beim Auswechseln auf Itto zu erhöhen.

Jean: Verfügt ebenfalls über Crowd Control und kann ihre Teamkameraden heilen.

Geo-/Elektro-Reisender: Zusätzliche Batterie und Sub-DPS.

Bennett: Gibt dem Team Heilung und erhöht ihren Schaden. C6-Bennett kann hinderlich werden, wenn ihr neutrale Angriffe mit Itto ausführen möchtet, er wandelt sie in seinem Spezialangriffs-Feld in Pyro-Attacken um.

Barbara: Heilt das Team und kann ebenfalls das Buch „Von den Heldentaten der Drachenbezwinger“ ausrüsten, um Ittos Angriff zu boosten.

Fischl oder Xingqiu: Weiterer Off-Field Schaden.

Ningguang: Zusätzlicher Schaden und Buff-Möglichkeit für Geo-Schaden durch ihre Fähigkeit.

Arataki Itto ist auf jeden Fall DER neue Main-DPS in Geo-Teams und kann ordentlich Schaden austeilen. Allerdings braucht er Untersützung von anderen Geo-Charakteren, um sein volles Potenzial zu entfalten. In Element-Teams geht der Held eher unter.

Wie sich Arataki Itto in Zukunft macht, könnt ihr in unserer Tier List hier bei MeinMMO verfolgen: Genshin Impact: Tier List mit den besten Charakteren im Dezember 2021