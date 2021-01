Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Berserker: Das Berserker-Set lässt sich grundsätzlich am einfachsten bekommen. Der Nachteil ist jedoch, dass es keinen Dungeon gibt, wo sich dieses gezielt farmen lässt. Stattdessen droppen alle größeren Gegner mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses Set. Das macht es etwas schwerer, wenn ihr an bestimmten Boni oder Attributen interessiert seid.

Ganyus Sternbild: In Ganyus Sternenbild ist die 1. Stufe wichtig, weil hier bei jedem heftigen Treffer des Bogens der Kryo-Widerstand der Gegner um 15 % für 6 Sekunden gesenkt wird. Außerdem stellt Ganyu bei jedem Treffer 2 Punkte Elementarenergie her. Hiervon profitieren auch andere, ausgerüstete Charaktere, die dann ihre Fähigkeiten schneller wieder einsetzen können.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 2 − = 0

Insert

You are going to send email to