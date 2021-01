Am 12. Januar endet das aktuelle Banner zu Albedo in Genshin Impact. Kurz darauf soll der 5-Sterne-Charakter Ganyu veröffentlicht werden. Wir verraten, was ihr im Vorfeld farmen solltet, um euch perfekt auf Ganyu vorzubereiten.

Wer ist Ganyu? Der neue Charakter in Genshin Impact ist die Sekretärin von Qixing und bereits über 3.000 Jahre alt. Sie ist eine eifrige Person und ihr größtes Hobby ist ihre Arbeit. Sie besitzt folgende Eigenschaften:

Element: Cryo

Waffe: Bogen

Sternenbild: Sinae Unicornis

Genaue Details zum Charakter und den Fähigkeiten findet ihr in unserer Übersicht zu Ganyu.

Was solltet ihr jetzt farmen? Jeder neue Charakter möchte mit Waffen, Artefakten und Material für den Aufstieg versorgt werden. Wir verraten euch, was ihr alles für Ganyu benötigt und wie ihr die Materialien und Ausrüstung bekommt.

So kommt ihr an Ganyu

Um den Charakter freizuschalten, müsst ihr das neue Banner zu Ganyu kaufen. Das kostet euch wahlweise Echtgeld oder aber Urgestein. Dabei gibt es verschiedene Farm-Methoden, um an Urgestein zu kommen:

Nützlich sind die täglichen Missionen, das allgemeine Questen und das Aufdecken von Teleport-Punkten.

Besonders lukrativ ist derzeit das Event „Vermisste Schätze“, über das ihr 300 Urgestein farmen könnt. Das läuft noch bis zum 18. Januar.

Eine weitere Methode ist das Einlösen aktueller Promo-Codes. Über diese könnt ihr aktuell 110 Urgestein verdienen.

Zu guter Letzt braucht ihr dann noch etwas Glück. Das Freischalten neuer 5-Sterne-Charaktere kann etliche Versuche brauchen. Selbst bei Charakteren mit Garantie braucht es im schlimmsten Fall 28.800 Urgestein oder umgerechnet knapp 375 Euro.

Die besten Waffen für Ganyu

Ganyu nutzt als Waffe den Bogen. Die besten Bögen sind derzeit Amos‘ Bogen und Himmelsflügel. Doch auch hier benötigt ihr Glück beim Ziehen aus Gebeten.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann Prototype Crescent oder Favonius Warbow nutzen. Das sind zwei Bögen, die ihr ohne den Einsatz von Echtgeld bekommen könnt. Den Warbow gibt es sogar als Belohnung für den Abschluss der Story.

Diese Artefakte lohnen sich für Ganyu

Wer aus Ganyu das Beste herausholen möchte, sollte sich das Blizzard Strayer-Set anschauen, das perfekt für Cryo-Charaktere ist:

2er-Bonus: Erhöht den Cryo-Schaden um 15%

4er-Bonus: Erhöht die Crit-Chance bei Feinden, die von Cryo betroffen sind, um 20% und bei Feinden, die eingefroren sind, nochmal um 20%

Die Artefakte wurden zusammen mit dem neuen Gebiet „Drachengrat“ in Patch 1.2 veröffentlicht. Ihr könnt sie an der Spitze des Berges in der Peak of Vindagnyr Domäne erfarmen. Diese schaltet ihr frei, indem ihr die Story spielt.

Das ist der neue Charakter Ganyu in Aktion.

Materialien für den Aufstieg

Um Ganyu später aufsteigen zu lassen, benötigt ihr verschiedene Materialien:

Qingxin-Blumen findet ihr an hohen Orten und auf Bergen. Am besten nutzt ihr die interaktive Karte, um sie zu finden. Ihr müsst einfach alle Marker deaktivieren und die dritte Pflanze auswählen.

Shivada-Jade farmt ihr am besten bei den Cryo-Bosse-Pflanzen an der Westküste bei Mondstadt.

Fluxeiskerne bekommt ihr ebenfalls von den Cryo-Bossen.

Den Vaniloqua-Nektar und den Leuchtenden Nektar bekommt ihr wieder von Cryo und Pyro Whopperflowers.

Neben diesen Gegenständen solltet ihr euch zudem „Eines Helden Weisheit“ für Erfahrungspunkte und Mora zurücklegen. Dann seid ihr perfekt für die Ankunft von Ganyu vorbereitet.

Wer sich schon jetzt etwas Neues freischalten möchte, sollte sich beeilen. Für kurze Zeit gibt es ein kostenloses Pet, das MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann unbedingt haben möchte:

