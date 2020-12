Für Genshim Impact steht das nächste große Update in den Startlöchern. Es erscheint kurz vor Weihnachten und bringt eine neue Map, neue Charaktere und Belohnungen. Wir von MeinMMO verraten, was alles in Patch 1.2 steckt.

Was sind die Highlights von Patch 1.2? Das neue Update mit dem Namen „Kreide und Drachen“ dreht sich vor allem um das Gebiet Drachengrat. Das ist die erste große neue Karte in Genshin Impact und dort erwarten euch:

Verschneite Zonen, hohe Berge und rote Kristalle, die an Dvalins verdorbene Tränen erinnern

Neue und einzigartige Kreaturen

Neue Story-Inhalte, die direkt mit Erscheinen des Patches gespielt werden können. Außerdem ist ein zweites Story-Update geplant, das Mitte Januar erscheinen soll

Neue Belohnungen in Form von Waffen und Artefakten

Eine brandneue Mechanik: Subzero Climate. Dabei handelt es sich um ein Temperatur-System. Eure Charaktere verlieren HP, wenn sie sich zulange in einem zu kalten Bereich aufgehalten haben, beispielsweise auf der Bergspitze

In einem Livestream haben die Entwickler erste Screenshots zum Gebiet geteilt. Außerdem wurden weitere Details zu Update verraten, darunter die zwei neuen Charaktere, die ihr bekommen könnt.

Wann erscheint Patch 1.2? Das neue Update kommt am Mittwoch, den 23. Dezember. Ihr könnt die Weihnachtsfeiertage und die Zeit bis Neujahr als perfekt nutzen, um euch in die neuen Abenteuer zu stürzen.

2 neue Charaktere über Gebete

Was sind das für Charaktere? Der erste neue Charakter ist Albedo, der Kreideprinz (auf dem Titelbild). Bei ihm handelt es sich um einen 5-Sterne-Charakter, der als Waffe das Schwert und als Element Geo nutzt. Er ist ein junger aber schon jetzt berühmter Alchemist aus Mondstadt.

Der zweite neue Charakter heißt Ganyu und kommt ebenfalls aus der 5-Sterne-Kategorie. Allerdings handelt es sich bei ihm um einen Fernkämpfer mit Bogen und dem Element Cryo. Ganyu ist halb Mensch und halb Adeptus. Er stammt aus der Region Liyue.

Beide Charaktere wird es wieder über Gebete, die Gacha-Mechanik des Spiels, geben. Interessant wird zudem, ob Albedo als Geo-Charakter überzeugen kann. Schon Zhongli, der erst im November veröffentlicht wurde, stand wegen dieses Elements in der Kritik.

Etliche neue Ausrüstungsgegenstände

Im Livestream wurden einige neue Ausrüstungsgegenstände gezeigt, die ihr euch im Spiel verdienen oder die ihr aus Gebeten erhalten könnt.

Besonders interessant dürften die neuen Artefakt-Sets sein, die zudem mit eigenen Set-Boni daher kommen. Beide Sets haben einen Elementar-DMG-Bonus schon bei lediglich 2 Teilen, was sie interessant für Charaktere des jeweiligen Elements macht.

Zum wird es mit Patch 1.2 neue Waffen geben, deren Blaupausen ihr euch im Spiel verdienen könnt. Das Schwert „Festering Desire“ könnt ihr euch zudem über das dazugehörige Event vom Patch verdienen.

Neue Mechaniken und Events

Was bringt das Update noch? Mit Patch 1.2 bringt Genshin Impact auch eine neue Mechanik ins Spiel, die für Multiplayer-Fans interessant ist. So kommt endlich eine Chat-Funktion, um im Koop mit anderen Spielern zu interagieren. Außerdem könnt ihr euren Freunden in der Friendlist eigene Namen geben.

Zusätzlich werden nützliche neue Mechaniken eingeführt, darunter automatische Beute in den Sphären sowie die Möglichkeit, die Sphären zu wiederholen, ohne ihn verlassen zu müssen.

Ihr seht ab 1.2 zudem im Charakter-Menü, welche Materialien ihr für den Aufstieg eurer Charaktere braucht.

Was gibt es an Events? In puncto Events wurden gleich drei Ereignisse angekündigt, die ins Spiel kommen sollen:

Hypostatic Symphonys soll ein Event für Veteranen sein, in dem ihr gegen Gegner mit besonderen Fertigkeiten kämpfen könnt. Dabei sollt ihr selbst die Schwierigkeiten und Herausforderungen für die Kämpfe einstellen können.

Lost Riches ist ein neuer Inhalt für Casual-Spieler, bei dem ihr nach Schätzen überall im Spiel suchen könnt.

Mit Marvelous Merchandise kehrt der NPC Liben zurück, bei dem ihr neue Belohnungen im Austausch gegen gewöhnliche Gegenstände erhalten könnt. Dieses Event soll nun auch im Multiplayer funktionieren.

Neben diesen findet auch das Release-Event „The Chalk Prince and the Dragon“ statt. Darüber könnt ihr euch, wie oben erwähnt, das neue Schwert verdienen.

Die 3 angekündigten Events zu Patch 1.2.

Das darauffolgende Update, Patch 1.3, wird voraussichtlich im Februar erscheinen. Auch dort dürfen wir wieder mit neuen Charakteren rechnen.

Schon jetzt sind durch Leaks etliche neue Charaktere bekannt, die noch zu Genshin Impact kommen sollen:

