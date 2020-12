Genshin Impact: Patch 1.2 ist ein Segen für Sphären-Farmer

Der Patch 1.2 von Genshin Impact bringt zahlreiche Verbesserungen, die allen Spielern helfen werden – vor allem beim Farmen von Sphären.

Der nächste Patch von Genshin Impact ist in aller Munde. Das Update 1.2 bringt viele kleine und größere Verbesserungen, auf die Spieler schon lange gewartet haben. Vor allem an den verschiedenen sozialen Features wird ordentlich gefeilt, sodass sich viele Aktivitäten im Spiel künftig leichter durchführen lassen.

Was verändert sich an den sozialen Features? Es gibt eine ganze Reihe von kleinen Verbesserungen, die mit Patch 1.2 kommen. Zu den wichtigsten gehören:

Eine Chat-Möglichkeit im Freunde-Menü

Notizen, die ihr der Freundesliste hinzufügen könnt

Die Möglichkeit, Sphären mehrmals am Stück zu erledigen, ohne sie jedes Mal erst verlassen zu müssen

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass ihr im Spiel besseren Zugriff auf eure Freunde habt. Dank der Möglichkeit, auch im Freunde-Fenster chatten zu können, muss man nicht zwingend erst eine Gruppe bilden und dem Spiel des jeweils anderen Spielers beitreten. Gleichzeitig können die Notizen dabei helfen, den Überblick über eine große Freundesliste zu behalten. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Freunde etwa häufig ihren Nickname ändern und ihr wissen wollt, wer „JeanFanboy123“ noch gleich war.

Besonders Sphären werden angenehm: Das beste Feature dürfte allerdings die Verbesserung an den Sphären sein. Es ist künftig nicht mehr nötig, die Sphären erst zu verlassen und sich erneut dafür anzumelden. Spieler sparen so also gleich zwei Ladebildschirme und können eine Sphäre mehrfach abfarmen. Auch ist es künftig unmöglich, Beute in einer Sphäre zu vergessen – denn die wird automatisch ins Inventar gelegt, nachdem die Mini-Instanz gemeistert wurde.

Der Patch 1.2 von Genshin Impact erscheint planmäßig am 23. Dezember, also genau passend zu Weihnachten. Genshin-Fans haben also an Heiligabend wieder mehrere Gründe, ins Spiel einzuloggen und zu schauen, was sich verändert hat.

Freut ihr euch schon auf die Neuerungen von Patch 1.2? Welches Feature wünscht ihr euch am liebsten?

Weil Inhalte geleakt wurden, gab es sogar eine Klage gegen die Leaker.