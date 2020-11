Genshin Impact: Leaker verrieten Content von Update 1.2 – Nun werden sie verklagt

Kürzlich kam es zu einem Leak der Inhalte des Updates 1.2 von Genshin Impact. Nun verklagt das Entwickerstudio miHoYo zwei Spieler.

Was wurde geleakt? Aus der Beta des Updates 1.2 von Genshin Impact sind einige Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen. Darunter zu den neuen Helden wie Ganyu. Dabei unterliegt die Beta aber einem NDA. Es darf also nicht über die Inhalte gesprochen werden.

Wie haben die Entwickler reagiert? Das Entwicklerstudio miHoYo gab bekannt, nach Untersuchungen und mittels Tracking zwei Spieler ausfindig gemacht zu haben, welche offenbar die Infos aus der Beta geteilt haben.

Es werden nun rechtliche Schritte gegen diese beiden Spieler eingeleitet.

Heldin Ganyu wurde durch den Leak enthüllt.

Leak führt zur Klage

Warum kommt es zur Klage? Nicht nur haben die beiden Leaker gegen das NDA des Updates 1.2 verstoßen, schon die Inhalte des Updates 1.1 gingen vor Release an die Öffentlichkeit. miHoYo möchte sich die Überraschung aber ist zum Schluss aufbewahren – auch, weil sich bis zum Release eines Updates noch Inhalte ändern können und vorab geleakte Infos dann zu Enttäuschungen führen könnten.

Da also schon Inhalte aus Update 1.1 vorab geleakt wurden, fährt das Entwicklerstudio jetzt eine Null-Toleranz-Strategie. Es soll nicht noch einmal zu einem Leak kommen, weswegen nun hart durchgegriffen wird. Das soll anderen eine Lehre sein, die es sich dann zweimal überlegen, vorab Infos zu veröffentlichen, obwohl es ein NDA gibt.

Was meint miHoYo zur Situation? Das Entwicklerstudio ist es verständlich, dass Spieler so bald wie möglich etwas Neues über das Spiel erfahren wollen. Doch es handelt sich um Content, der sich noch in der Entwicklung befindet. Es ist einfach nicht sicher, ob das alles nachher auch so veröffentlicht wird.

Daher bittet das Team die Spieler, keine Infos aus Betas zu veröffentlichen. Spieler sollen sich zudem an offizielle Quellen halten. Über Facebook heißt es:

Um den Reisenden einen unvergesslichen ersten Eindruck von neuen Versionen zu vermitteln, investieren unsere Kunst- und Musikabteilungen viel Energie in die Produktion spannender Werbe-Inhalte. Der Leak von Beta-Inhalten macht unsere harte Arbeit zunichte und ruiniert auch die wunderbare Überraschung für alle, die neue Charaktere zum ersten Mal sehen.



Solche Aktionen schaden uns und allen Reisenden auf völlig inakzeptable Weise. Für jedes neue Versions-Update werden wir Enthüllungen und Werbeinhalte für die neuen Charaktere planen, die jeder sehen möchte. Bitte folgen Sie unseren offiziellen Kanälen für den Release von Inhalten. MiHoYo

Haltet ihr die Klage für gerechtfertigt oder ist euch das zu hart?

miHoYo sind aber nicht die einzigen Entwickler, die aktuell gegen Leaks kämpfen. Auch beim Action-RPG Cyberpunk 2077 kam es zu einem Leak. Es wurden 20 Minuten aus der PS4-Version veröffentlicht. Dem Leaker droht nun ebenfalls eine Klage.