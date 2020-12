Flugherausforderung in Genshin Impact – Warum sich das Event lohnt

In Genshin Impact läuft ein neues Event. Wir verraten euch, wie die Flugherausforderung läuft und warum ihr sie machen solltet.

In Genshin Impact läuft aktuell ein neues Event, bei dem ihr wieder jede Menge Belohnungen abstauben könnt. Auch die begehrten Urgesteine gibt es dort, die ihr etwa für Wünsche braucht, um neue Charaktere zu bekommen. Ansonsten winken Mora und Materialien für die Aufwertung. Wir verraten euch, wie die Flugherausforderung abläuft und was ihr beachten müsst.

Was muss man tun? Die meisten Spieler dürften ähnliche Missionen schon von verschiedenen Challenges aus der Spielwelt kennen. Ihr müsst eine abgesteckte Strecke entlanggleiten und dabei ein Zeitlimit einhalten. Wichtig ist aber, dass ihr dabei mehrere goldene Münzen auf der Strecke einsammelt, um einen besseren Punktewert zu erhalten. Der Punktewert entscheidet am Ende über eure Medaille und damit auch, welche Belohnungen ihr bekommt.

Über das Event-Menü erreicht ihr die Herausforderung.

Aber keine Sorge, ihr könnt es unendlich oft versuchen, um auch die goldene Medaille abzustauben.

Wie nimmt man Teil? Wenn ihr Abenteuerrang 20 erreicht habt, ruft einfach das Event-Menü auf. Wählt dort „Flugherausforderung“ und klickt auf „Auftragsdetails“. Dort seht ihr alle Strecken aufgelistet. Wählt eine Strecke eurer Wahl (aktuell geht nur die erste) und klickt auf „Zur Herausforderung“. Jetzt wird der Punkt auf eurer Karte markiert, den ihr nur noch aufsuchen müsst, um die Herausforderung zu starten.

Auf der Map seht ihr gleich, wo die Challenge ist.

Neue Fähigkeiten während des Fliegens: Damit das Gleiten in der Herausforderung nicht zu langweilig wird, gibt es ein paar besondere Fähigkeiten, um das Ganze etwas spannender zu gestalten:

Aufwind: Auf Tastendruck könnt ihr einen Aufwind erzeugen, der euren Charakter einige Meter aufwärts katapultiert. So könnt ihr wieder an Höhe gewinnen und seid vor einer Landung auf dem Boden geschützt.

Sprint in der Luft: Wenn ihr genug Elementarpartikel eingesammelt habt, könnt ihr einen kleinen Sprint aktivieren, um einige Meter geradeaus zu schießen, ohne dabei an Höhe zu verlieren.

Kostet das Fliegen Harz? Nein. Die Flugherausforderung benötigt kein Harz, ihr könnt so oft an ihr teilnehmen, wie ihr wollt und das vollkommen ohne zusätzliche Ressourcen ausgeben zu müssen. Lediglich Abenteuerrang 20 müsst ihr bereits erreicht haben, um überhaupt an dem Event teilnehmen zu können. Das dürften die meisten Spieler aber längst erreicht haben.

Jeden Tag warten Belohnungen – wie etwa Urgestein.

Wie schwer ist das Event? Der Schwierigkeitsgrad am ersten Tag ist recht gering. Die meisten Spieler dürften bereits im ersten oder zweiten Durchlauf die Gold-Medaille erhalten und damit sämtliche Belohnungen für diesen Tag abstauben. Es ist aber davon auszugehen, dass die Flugstrecken in den kommenden Tagen noch ein bisschen anspruchsvoller werden.

Kommt da noch mehr? Ja. Jeden Tag wird in den kommenden sechs Tagen noch ein weiterer Flugkurs freigeschaltet, der mit eigenen Belohnungen lockt. Sind alle Strecken zugänglich, bleiben sie bis Montag, den 14. Dezember um 04:00 Uhr verfügbar. Danach endet das Event und somit auch die Möglichkeit, an die Belohnungen heranzukommen. Ihr solltet also spätestens am nächsten Wochenende alle Flugstrecken absolvieren.

Habt ihr schon alle Belohnungen beim Gleiten abgestaubt? Oder verzweifelt ihr am Flugkurs des ersten Tages?

