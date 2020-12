Neuer Leak in Genshin Impact: Wird das der nächste 5-Sterne-Charakter?

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was spricht gegen den Leak? Schon in der Vergangenheit gab es einen vermeintlichen Leak zum Charakter Tohama, da sah er allerdings ganz anders aus und hatte etwa weiße Haare. Ob sich das Design des Charakters geändert hat, einer der beiden Leaks einfach nur ein Fake ist oder Genshin Impact künftig Skins für die Charaktere bringt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Woher stammt der Leak? Der Leak stammt vom Twitter-Account „NEP NEP Genshin Impact Leaks“ , der bereits in der Vergangenheit einige Leaks veröffentlicht hat und mit diesen richtig lag. Der Account trägt viele Leaks zusammen, nennt aber die Quellen der Leaks in den meisten Fällen nicht. Das ist auch nur logisch, denn die Entwickler hinter Genshin Impact gehen hart gegen Leaks vor .

