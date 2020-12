Sichert euch jetzt das Urgestein-Geschenk in Genshin Impact

Genshin Impact verschenkt wieder Urgestein, das man für die Gacha-Beschwörungen braucht. Es geht schon heute los.

Was bekommen wir? miHoYo wird in dem Zeitraum vom 3. bis zum 6. Dezember eine Gesamtmenge von 800 Urgestein an die Spieler verteilen. Das reicht für insgesamt 5 Gacha-Ziehungen, bei denen man neue Charaktere oder Waffen erhalten kann.

Aktuell habt ihr die Chance aus dem neuen Banner den 5-Sterne-Charakter Zhongli und den 4-Sterne-Charakter Xinyan zu ziehen. Sie gehören zum Update 1.1.

Wie bekomme ich das Urgestein? Das Urgestein wird wie gewohnt im euren Postfach im Spiel landen. Die Geschenke werden dabei in mehreren Wellen verschickt.

Heute sollten die Spieler bereits die ersten 200 Urgestein bekommen haben. In den nächsten Tagen werden die restlichen 600 folgen. Logt euch also am besten vom 3. bis zum 6. Dezember in Genshin Impact ein und holt euch euer Urgestein ab.

Ein Dankeschön für Auszeichnungen

Was ist der Anlass? Mit diesem kleinen Geschenk an die Spieler möchte der Entwickler miHoYo mehrere Auszeichnungen feiern, die Genshin Impact nominiert wurde oder schon erhalten hat.

Dazu gehören:

„iPhone Game of the Year“ von Apple

„Best Game of 2020“ von Google

Nominiert für „Best RPG“ und „Best Mobile Game“ von The Game Awards 2020

Nominiert für „User’s Choice Game“ von Best of 2020 Awards

Nominiert für „Ultimate Game of the Year“ von den Golden Joystick Awards 2020

Damit bedankt sich miHoYo für die Unterstützung ihrer Fans, die zu diesen Auszeichnungen und Nominierungen geführt hat.

Wie es mit der Zukunft von Genshin Impact aussieht, wissen wir bereits aus einigen Leaks. Das Update 1.2, das am 23. Dezember kommen wird, bringt neue Charaktere und ein neues Gebiet.