Genshin Impact erklärt, warum ihr Zhongli unterschätzt

Am 1. Dezember wurde Zhongli in Genshin Impact veröffentlicht. Doch in der Community kommt der neue Charakter nicht so gut weg. Die Entwickler haben sich nun in einem Statement geäußert und erklärt, warum Zhongli besser ist, als viele denken.

Was ist das Problem? Zhongli ist der neuste 5-Sterne Charakter und nur über ein spezielles Gebet erhältlich. Zwar sind die Chancen dort erhöht, doch trotzdem müsst ihr mit bis zu 440 Euro rechnen, wenn ihr ihn garantiert ziehen möchtet. Das ist eine Menge Geld.

Entsprechend viel haben sich die Spieler von ihm erhofft. Doch Zhongli wird diesen Erwartungen nicht gerecht. Er gehört zum Element Geo und macht wenig Schaden. Ihren Frust haben sich viele Spieler in Foren und im reddit von der Seele geschrieben.

Inzwischen haben sich sogar die Entwickler zu Zhongli geäußert. Die jedoch sagen, dass viele den neuen Charakter unterschätzen. Denn er ist nicht dafür da, viel Schaden zu verursachen, sondern nimmt die Rolle als Supporter ein.

Support und CC sind seine Stärken, ein Bugfix kommt jedoch

Was sagen die Entwickler? In einer Nachricht an die Community erklärt miHoYo, was hinter Zhongli steckt. Seine Stärken sollen vor allem im Support liegen, den er sogar ohne Elementar-Kombos oder Ausrüstung bieten kann:

Zhongli wird eher als Support-Charakter gesehen und der Kern des Supporters ist die Aufgabe andere Charaktere in der Gruppe zu schützen. Auf dieser Grundlage haben wir seine beiden Kernfähigkeiten definiert, nämlich die Erschaffung von Schilden und die Kontrolle über Feinde. Der Jade Shield bietet eine effektive Absorption und guten Schutz, ohne auf andere Ausrüstung angewiesen zu sein. Planet Befall übt effektiv Kontrolle über Feindesgruppen aus, ohne auf Elementar-Reaktionen oder Ausrüstungsboni angewiesen zu sein. Vom Design-Standpunkt aus gesehen, ermöglichen ihm diese beiden Merkmale seine Rolle als Supporter zu erfüllen. Bei der Überprüfung der Spieldaten haben wir herausgefunden, dass Zhongli tatsächlich die Überlebensfähigkeit von Reisenden verbessert hat.

Weiter heißt es, dass erstmal keine großen Änderungen an Zhongli geplant seien.

Lediglich ein Bug, der im Zusammenhang mit der Fähigkeit „Stone, the Cradle of Jade“ auftritt und verhindert, dass der Schadens-Boost durch Elementar-Kombos nicht aktiviert wurde, soll behoben werden. Der Fix dafür soll am 10. Dezember erscheinen.

Mit diesem zusammen wird es eine „Kompensation“ geben, vermutlich in Form von Urgestein. Häufig gibt es diese Kompensation auch für Spieler, die den Charakter gar nicht besitzen.

Spieler beschweren sich über Marketing-Aussagen

Wie reagieren die Spieler? In einem neuen reddit-Thread wird über die Aussage von miHoYo diskutiert. Die meisten Reaktionen, die besonders viele Upvotes bekommen haben, gehen dabei negativ mit der Aussage ins Gericht. Für sie stecke in der Aussage zu viel Marketing und zu wenig Eingeständnis:

Der Nutzer Sufficient_Ad_8600 schreibt: „Es ist ein typisches Sicherheits-Statement mal wieder. Hey, uns geht es hier gut. Es ist alles deine Schuld.“

Der Nutzer G3minus sieht hingegen sogar eine Schuld für das „Missverständnis“ um Zhongli bei miHoYo selbst: „Das traurige ist, dass sie für seinen Stat Geo gewählt haben, aber seine Waffe ein DPS-Stab ist, der für einen Supporter nutzlos ist. Sie sind entweder vergesslich oder täuschen die Spieler absichtlich vor, er wäre ein DPS-Charakter oder zumindest kein reiner Schild-Bot. Auch der Trailer ist wirklich irreführend.“

Qiqi ist ebenfalls Support, aber deutlich effektiver und beliebter als Zhongli.

Viele andere Spieler stimmen der Kritik zu und wundern sich auch. Schließlich gibt es auch Supporter wie Qiqi oder Jean, die zudem nützlicher in den Kämpfen sind. Beide stehen in unserer Tier List im S-Tier.

Wie seht ihr den neuen Charakter Zhongli? Nutzt ihr ihn oft oder seid ihr auch enttäuscht worden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Zhongli war in jedem Fall nicht der letzte neue Charakter für Genshin Impact. Ein Leak hat womöglich schon den nächsten Charakter gezeigt:

