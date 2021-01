Genshin Impact: Ihr solltet das Event „Vermisste Schätze” unbedingt spielen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Während es weiter neue Events für Genshin Impact gibt und wir mit Ganyu bald einen neuen Charakter bekommen, bleibt es um den Charaker Deinsleif weiterhin still . MeinMMO erklärt euch, was aus dem mysteriösen Charakter geworden ist.

Habt ihr anschließend das Gebiet erreicht, müst ihr auf die Seelie achten, die euch begleitet. Je heller diese leuchtet, desto näher befindet ihr euch am Schatz. Das erinnert ein wenig an das Fischl-Event, wo das göttliche Auge auch heller leuchtete, je näher ihr euch den Asteroidensplittern befandet.

Das müsst ihr beachten: Ähnlich wie die vergangene Flugherausforderung in Genshin Impact , ist das Event schrittweise verfügbar. Das heißt, ihr könnt das Event nicht an einem Tag vollständig abschließen.

Worum geht’s? Am 8. Januar 2021 ist das „Vermisste Schätze“-Event in Genshin Impact gestartet. Das Event gehört mit zum großen Update 1.2 des Spiels , welches am 23. Dezember offiziell gestartet war.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 × 6 =

Insert

You are going to send email to