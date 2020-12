Während des Streams zur Feier des Releases von Genshin Impact wurde ein neuer Charakter namens Dainsleif vorgestellt. Aber seit dem hat man scheinbar nichts mehr von ihm gehört. Was ist aus ihm geworden?

Wer ist Dainsleif und wo kommt er her? Zum ersten Mal haben die Spieler in einem Entwickler-Stream über Dainsfleif erfahren. Er wurde während des Streams zum Launch von Genshin Impact offiziell enthüllt.

Dainsleif ist ein geheimnisvoller Mann, der aus dem Land Khaenri’ah stammte und mehrere Hundert Jahre alt (mindestens um die 500) ist. In dem Stream wurde Dansleif als „Truth-Seeker“, also Sucher der Wahrheit, bezeichnet. Seine Waffe oder Element wurden noch nicht bekannt gegeben.

Khaenri’ah ist ein weit entferntes Land, das sich nicht auf dem Kontinent Teyvat befindet und ist eins „der versteckten Ecken, die der Blick der Götter nicht erreicht“. Das bedeutet wohl, dass die sieben Götter dort keinen Einfluss oder kein Interesse an dem Land haben.

Das erste und bis jetzt einzige Artwork von Dainsleif

Es ist das Zuhause einer besonderen Art von Alchemie namens Khemia, die Leben erschaffen kann. Die Bewohner von Khaenri’ah wurden vor vielen Jahrhunderten aber von einem Fluch heimgesucht, der sie in Monster verwandelt und der bis zu heutigem Tag anhält.

Es ist möglich, dass auch Dainsfleif von dem Fluch betroffen ist. Auf dem offiziellen Artwork ist sein rechter Arm schwarz und von blauen leuchtenden Linien durchzogen.

Fun Fact: Dáinsleif ist der Name eines Schwertes aus einer nordischen Legende. Es gehört dem König Högni in der Legende von Heðinn und Hǫgni über eine unendliche Schlacht.

Dáinsleif ist ein magisches Schwert, das Wunden verursacht, die niemals heilen können, und immer, wenn es aus der Scheide gezogen wird, muss ein Mann dadurch getötet werden.

Ist Dainsleif überhaupt wichtig? Zwar ist Dainsleif bis jetzt in der Story noch nicht direkt vorgekommen, aber er scheint trotzdem eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Er ist der Sprecher, den wir in dem Teyvat Storyline Trailer und in den Collected Miscellany Videos sehen (zum Beispiel zu Albedo oder Diluc).

In diesen Videos klingt Dainsleif wie ein fast allwissender Erzähler:

Er weiß genau, wer die Charaktere darin sind und was sie können.

Er kennt oft ihre Persönlichkeiten, Vergangenheit und Geheimnisse.

Laut eigener Aussage ist er eine Art Beobachter, der das Geschehen in Teyvat genau verfolgt.

Aber er scheint auch Wissen darüber zu haben, was in Zukunft noch kommen wird, auch wenn er bei seinen Aussagen in den Videos sehr kryptisch bleibt.

Er bezeichnet das Wissen über die „Geheimnisse der Welt“ als eine schwere Last

Und am Ende des Storyline Trailers sagt er: „Besiege mich, […] zeige mir, dass du würdiger bist als ich, sie zu retten.“

In dieser Kapitel-Privew spricht Dainsleif zu den Spielern.

Einige Fan-Theorien vermuten daher, dass er die Fähigkeiten haben könnte, die Zeit oder Dimensionen zu kontrollieren. Während andere glauben, dass er in Wirklichkeit ein erwachsener Aether ist, der aus einer anderen Dimension oder Zeitspanne stammte (via Kommentare auf der Genshin-Wiki).

Unabhängig davon, ob diese Theorien stimmen oder nicht, wird Dainsleif sicherlich eine wichtige Rolle in Genshin Impact spielen. Es klingt so, als würden die Spieler am Ende gegen ihn kämpfen müssen.

Interessant ist auch, dass sein Sternzeichen (蛇环座 Shé huán zuò) aus dem Chinesischen wörtlich als „Schlangenkreis“ oder „Schlangenschleife“ übersetzt wird. Es könnte sich um eine Anspielung an die Schlange Ouroboros handeln, die als ein Symbol für den ewigen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt interpretiert wird.

Die Sternzeichen sind in Genshin Impact eine wichtige Gameplay-Mechanik, die euren Charakter verstärken. Sie passen allerdings auch immer zu den Persönlichkeiten der Charaktere

Wann wird er spielbar? Obwohl Dainsleif schon vor Monaten offiziell angekündigt wurde, gibt es für ihn weder einen festen Release-Termin noch ein richtiges Release-Fenster.

Einige Fans auf reddit vermuten allerdings, dass es noch Jahre dauern könnte bis er erhältlich sein wird. Immerhin klang es im Trailer so, als müsste man erst alle anderen Kapitel von Teyvat durchspielen und alle Länder besucht haben, bevor Dainsleif in der Geschichte direkt auftritt.

Bis jetzt haben die Spieler aber nur Liyue und Mondstadt gesehen und als Nächstes steht Inazuma an. Falls miHoYo also nicht beschließt das Banner von Dainsleif zu veröffentlichen, bevor er seinen ersten Auftritt in der Story hat, wird es also tatsächlich noch länger dauern bis er spielbar wird.

Was haltet ihr von Dainsleif? Glaubt ihr, dass er in Zukunft wichtig wird oder ein Nebencharakter bleibt? Wie lange werden wir auf sein Banner warten? Schreibt es in den Kommentaren.

In der Zwischenzeit gibt es bereits Leaks zu dem Update 1.3, das im Februar erscheinen soll.